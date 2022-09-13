曾涉及論文造假的前台大教授郭明良，涉嫌利用審查升等權限，12年來護航台大醫院婦產部主治醫師嚴孟祿的副教授升等，收受700多萬元，另嚴孟祿還行賄台大蘇姓博士生70萬，隱瞞論文掛名一事，台北地檢署今依《貪汙治罪條例》違背職務行為交付、收受賄賂等罪起訴郭、嚴、蘇3人，並以郭犯後態度惡劣，建請法院從重量刑。

此外，檢方認定嚴孟祿涉嫌詐領副教授薪資差額27萬餘元，另依詐欺罪起訴3人。

郭明良因2016年間爆發其研究團隊造假論文案，遭台大內部調查後解聘，科技部與教育部認定有11篇涉及造假，其中郭明良就佔8篇，遭停權10年，追回計畫主持費154萬，台大因督導不周，刪去2017年的補助款5400萬。至於列名論文共同作者的時任台大校長楊泮池雖沒涉及造假，但被認定須負督導不周之責。檢調自郭明良的論文造假案中查出這起驚人貪汙案。

台北地檢署

起訴指出，現為台大醫院婦產部主治醫師的嚴孟祿，自2005年起先後升任台大醫學院助理教授、副教授、教授。嚴男因長期從事門診及教學工作，自知沒有餘力投入研究，但因想在台大醫院擔任行政主管，須在一定年限完成教授升等，取得台大醫學院教授實缺後才具備資格。

嚴自2002年起為湊足教師聘任升等送審論文最低標準的篇數與門檻，不定期匯款20萬元至60萬元不等金額給時任台大醫學院毒理學研究所教授兼所長郭明良，列名在郭明良研究團隊4篇論文的共同作者、第一作者、通訊作者。

2007年郭明良出任台大醫學院副院長並擔任教師升等論文審查小組委員，嚴為確保順利升等副教授，持續行賄郭，由郭明良配合隱瞞論文掛名一事，嚴還行賄其中一篇論文的作者蘇姓博士生，順利於2008年間完成升等並獲聘台大醫學院醫學系副教授。

北檢認定，郭明良自2002年至2014年間，共收受嚴孟祿賄賂657萬元、5000美元，蘇姓博士生則收受嚴孟祿賄賂70萬元。

檢方指出，郭明良身居學術要職，掌握教師升等資格的審查權限，屬於法律授權行使公權力的公務員，竟變相讓教師升等淪為金錢交易，接受嚴男不定期匯款建立的長期供養關係，檢方痛批郭明良在教職缺額有限的制度下，排擠真正有志從事研究者的公平晉升機會，破壞學術倫理及研究水平，犯後辯詞避重就輕、未見反省，建請從重量刑。