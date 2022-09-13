半導體廠務工程及設備廠信紘科(6667)公布2022年8月自結合併營收2.64億元，較7月2.6億元小增1.35％、較去年同期1.68億元成長達57.22％，連2月改寫歷史新高。累計前8月合併營收16.47億元，較去年同期10.81億元成長達52.37％，續創同期新高。

信紘科受惠主要客戶訂單需求暢旺，第二季稅後淨利創0.58億元新高，季增達86.15％、年增達41.43％，每股盈餘（EPS）1.48元。累計上半年稅後淨利0.9億元、年增達61.29％，每股盈餘2.28元，雙創同期新高。

信紘科表示，今年以來整體營運動能強勁，主要受惠公司針對旗下廠務供應系統整合業務擴大服務版圖，加上拓展綠色製程解決方案業務接單表現，同時持續進行專業人才招募與培訓，以提升公司市場競爭力。

在主要半導體大廠加大在台投資力道，進行新廠擴建、產能去瓶頸等計畫，推動信紘科整體在手訂單水位保持良好水準、訂單認列需求暢旺，持續挹注信紘科營收動能，使7、8月營收連2月改寫新高。

信紘科指出，公司近年戮力深化旗下廠務供應系統整合及綠色製程解決方案兩大業務競爭力，廠務供應系統整合隨著服務能力逐步完善，帶動公司承接大型統包訂單需求增加，配合拆移機及二次配業務延伸至氣體領域，同步增加半導體相關客戶業務合作黏著度。

而綠色製程解決方案業務除了受惠主要客戶訂單穩步拉升，信紘科亦持續開拓半導體產業相關新客戶、進行產品認證送樣，使整體業務效益隨之穩步放大，進一步創造整體營運良好正面效果。由於訂單能見度良好，對下半年營運後市維持樂觀。