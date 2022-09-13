工業用蝶閥龍頭大廠捷流閥業，拜台灣、大陸半導體、石化與船舶等產業持續擴建新廠或擴充產能，加上船舶排煙脫硫工業閥門汰換訂單挹注，8月合併營收創歷年同期次高，前八月合併營收改寫同期新高。

捷流8月合併營收2.23億元，年減1.73％，創同期次高，前八月合併營收攀升至17.91億元，年成長改寫歷年同期新高，年成長13.54％。捷流表示，捷流營收因台灣與大陸客戶工業閥門訂單需求暢旺，包括半導體、石化與船舶等產業持續執行擴建新廠、產能擴增計畫，加上船舶排煙脫硫工業閥門汰換訂單需求穩定，是前八月合併營收締造同期新高的主因。

捷流指出，捷流產品涵蓋三偏心、雙偏心、直軸型蝶閥、球塞閥及自動控制閥門等工業閥門產品，廣泛應用在石化能源、電機電子、工程暨水處理與船運船舶等產業，目前訂單能見度看到年底。

捷流表示，俄烏戰事影響持續延燒，加上近期俄羅斯大砍天然氣供給，進一步加劇全球能源供需吃緊市況，帶動液化天然氣（LNG）載運船供不應求，全球掀起加大LNG基礎設施、LNG 載運船投資力道。依能源研調機構Rystad Energy 統計，目前全球下單建造LNG載運船量達257艘，南韓是全球最大LNG船打造國，2027年已無餘力承接新訂單，預估2022年全球投資LNG基礎建設金額達270億美元，2024年整體投資金額可達420億美元，可創造捷流良好業務發展環境。

捷流表示，捷流在石化能源領域占據高市場競爭利基，是全球知名石化業重量級一線廠商的重要合作夥伴。近年投入LNG 超低溫閥門產品研發生產，是全球少數閥門廠商獲得超低溫閥門認證，並擁有LNG儲存槽與載運船等銷售實績，目前客戶訂單詢問度熱絡，有望提升整體接單量能。

捷流指稱，捷流對第三季營運，維持審慎樂觀看法。目前台灣、大陸主要客戶訂單需求仍維持良好成長動能，目前客戶訂單並未受到終端需求變化而有延後情況。