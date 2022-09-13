國民黨台北市長參選人蔣萬安13日發布新創政策後接受媒體聯訪。 （陳怡誠攝）

民進黨台北市長參選人陳時中昨在臉書粉專發「宵夜文」，原用意是推廣在地餐飲店家，貼文照片卻被抓包是盜其他部落客的圖，小編急在留言區道歉說是不小心誤用，遭網友痛批強詞奪理。對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安13日於新創政策發表會時質疑，吃滷肉飯應該是件開心、享受的事，但為何要造假盜圖，這就比較令人不解。

此外，蔣萬安昨接受廣播專訪，談到若有國際友人來台將帶他們去士林夜市、光華商場、國父紀念堂及故宮等地，遭主持人王偉忠吐槽「沒什麼好玩」，只願給這趟旅程65分，讓場面一度尷尬，外界好奇他該如何補足最後35分。

蔣說，除上述景點外，重要的是帶國際友人至大稻埕感受北市百年繁華，並赴赤峰街走訪早期打鐵街從五金行到至今充滿文藝氣息小店，接著到體驗萬華宮廟文化、北投泡溫泉、陽明山看繡球花嚐野菜、貓空品茶及條通文化，體驗不同的小旅行。

媒體追問，王偉忠昨問及當選後想做的三件事，還說蔣思考太久，蔣笑說，確實是突然拋出的題目，但他上任後有好多事情要做，最主要是給基層人員打氣支持，協助城市市容整潔美觀，讓市政推動順暢很基層的清潔人員，第二是經濟，後疫情時代要先復甦經濟、帶動人潮商機，因此要走訪商圈即刻解決問題，第三是交通，從智慧電桿、捷運建置等，還有公共建設，這都是上任後應即刻面對、解決的事情。