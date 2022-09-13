MG Taiwan於8月中舉辦台北品牌體驗Bar活動，短短3天吸引超過5000人進場，亦有逾1500名參觀者留下資料，活動成效超乎預期，當時即預告9月將正式推出，MG Taiwan今（13 日）正式公佈旗下HS車系雙動力車型售價，分別為HS 1.5T旗艦版89.9萬元、HS PHEV馭電版118.9萬元，MG官網亦在今日下午2點開始線上訂車與預約試乘服務，周六（17日）於全台9間展示中心正式對外營運。

MG Taiwan表示，HS車系為MG品牌登台首發力作，將憑藉著充沛的動力輸出、高質感內裝鋪陳、新穎的科技配備與 Level 2智慧駕駛輔助系統的完美配置，以優異的產品實力搭配最具誠意的售價，體現HS雙動力車型超越同級高性價比之賣點。MG Taiwan敬邀車迷朋友親臨全台展示中心賞車，體驗MG HS車系卓越超群的獨特魅力。

近年SUV車款在全球蔚為風潮，MG Taiwan看準休旅車銷量成長趨勢，選定HS車系做為MG品牌導入台灣第一款新車，強勢切入台灣中型休旅車級距，MG Taiwan總經理陳宗裕說，新品牌導入台灣市場產品實力不可或缺， HS 1.5T旗艦版與HS PHEV馭電版將以價值創造者之姿帶領MG品牌開創新局，提供消費者物超所值的購車新選擇。

小排量大馬力渦輪引擎在台灣市場深獲消費者青睞，HS 1.5T旗艦版採用MEGA Tech 1.5T缸內直噴渦輪增壓汽油引擎，可提供最大馬力180ps /5600rpm與最大扭力29.1kgm/1500~4000rpm的動力輸出，搭配換檔迅速且傳遞效率高的MEGA Tech 7速DCT濕式雙離合器變速箱，擁有超越同級之動力水準以及低稅賦之優勢，加上Drive Mode多重駕駛模式，能讓駕駛者依據路況情境隨心所欲切換適宜的駕馭模式，賦予動靜皆宜且順暢的操駕體驗。

MG Taiwan表示，全球車壇走向「電動化」已成顯學，HS PHEV馭電版做為台灣首輛百萬級距插電式混合動力休旅車款，透過MEGA Tech 1.5T缸內直噴渦輪增壓引擎搭配Hair-Pin高功率永磁同步馬達，擁有的291ps最大綜效馬力與49kgm的最大綜效扭力，搭配10速智能電動變速箱，無論是起步或全油門時，皆能帶來暢快淋漓的加速反應，創造同級第一的超凡性能表現。

此外，除了HS車系皆享有全車4年或12萬公里的原廠保固，HS PHEV搭載的NCM鋰離子電池內含8年或16萬公里原廠保固，擁有16.6kWh的電池總容量，純電行駛里程最高可達72公里。在得益於插電式混合動力的配置下，駕駛可自行切換純電駕馭模式，不僅賦予消費者一款擁有雙重動力個性的性能休旅，更能提供大多數人日常通勤的電池續航力實踐0油耗的節能願景。此

MG官網（www.mgmotor.com.tw）將於今日下午2點開始線上訂車與預約試乘服務，同時HS 1.5T旗艦版提供了包含電幻灰、電掣白、掠影黑、風馳紅四種車色供消費者選擇，而HS PHEV馭電版不僅有電幻灰與電掣白兩種車色，若消費者選購HS PHEV電掣白車色，還可依據喜好選擇冰峰白或夜幕黑兩種內裝顏色。此外，MG全台線上/線下通路將依循品牌「新銷售服務模式」的透明化價格方針，免除消費者到處比價的麻煩與怕買貴的疑慮。

此外，MG Taiwan為歡慶HS車系上市，除了完成線上訂車即可享有原廠配件金1萬元好禮，針對MG品牌在台首波支持者特別推出「優先入主方案」，即日起至2022年12月31日，完成HS車系領牌即可享有MY MG會員等級享免費升級為白金級會員，回廠保養消費享150%點數加碼回饋，同時還可享有原廠配件金1萬元或80萬48期1.99%優惠貸款（指定合作銀行）二選一之購車優惠。MG Taiwan以「線上訂車專屬優惠」搭配「優先入主方案」雙重好禮提供最具誠意的購車方案。

MG全台9間展示中心將於17日展開營運，HS 1.5T旗艦版亦將同步進駐展間與提供試乘。而HS PHEV馭電版預計將於10月中旬進駐展間與試乘活動。