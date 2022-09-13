為了慶祝公園完工啟用，鄭宇恩將在18日傍晚舉辦慶典活動，不僅有讓小朋友和毛小孩體驗的趣味競賽、海景小市集，也邀請動保處到場宣導晶片登記及狂犬病疫苗接種。(新北市議員鄭宇恩提供)

淡水區新濱公園歷經將近年餘的時間，在新北市議員鄭宇恩的積極爭取下，新北市政府工務局打造了淡水首座5人制戶外足球場，並運用滯洪池空間規劃一大一小的狗狗活動區；為了慶祝公園完工啟用，鄭宇恩將在18日傍晚舉辦慶典活動，不僅有讓小朋友和毛小孩體驗的趣味競賽、海景小市集，也邀請動保處到場宣導晶片登記及狂犬病疫苗接種，歡迎更多人來體驗全新場地。

鄭宇恩指出，淡水地區在足球運動的發展有基層的學校、教練和民間社團共同努力推動，但練習的場地卻侷限在校園裡，而且這幾年受到疫情影響，越來越多家長和教練反應，受限學校防疫規定、但在公園練習又會造成其他公園使用者的不便，很是為難。

鄭宇恩說，因此她積極爭取市府預算，用於規劃公21公園預定地開闢成足球場，並運用公園範圍的2個滯洪池空間，規劃成一大一小的狗狗活動區，提供飼主帶著毛小孩放電、跑跳，公園周邊的通道更搭配觀賞夕陽美景，增設了休憩座椅，整體設施相當豐富。

工務局表示，新濱公園位於淡海新市鎮、濱海路3段與新市二路1段交叉口，延續周邊公園如濱海網球場、籃球場之運動主題，新濱公園占地共2047平方公尺，以戶外五人制草地足球場為亮點，去年11月由新工處進行開闢，工程總經費約850萬元。

工務局長詹榮鋒表示，淡水地區近幾年推廣基層足球有成，新市國小、竹圍國小以及竹圍高中皆成立足球隊，地方各界人士對於推展足球有志一同，施工團隊廣納在地民眾想法及意見，打造淡水居民專屬運動公園，提供市民與毛小孩活動，也歡迎更多喜好足球運動的民眾使用。

鄭宇恩表示，活動當日邀請大家一起來開箱新場地，有為小朋友舉辦了足球九宮格趣味競賽，也為毛寶貝舉辦「嗅覺挑戰賽」，現場海景小市集除了邀集在地攤商一起來共襄盛舉之外，也有長期推動浪浪結紮的「相信動物協會」等公益團體，推廣浪犬絕育的觀念給更多民眾認識，另外也有動保處的認養小棧，希望讓更多流浪動物找到愛他的新主人。

鄭宇恩也強調，帶狀的公21公園範圍除了原有的網球場、及此次爭取到的足球場和寵物運動區之外，未來希望可以持續爭取例如「極限運動場」、「飛行練習場」及「兒童遊戲場」等各種公園設施，打造成淡海新市鎮的運動公園，豐富各項運動設施。