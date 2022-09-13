經大陸文化和旅遊部數據中心測算，2022年中秋節假期，全大陸的國內旅遊共達到7340.9萬人次，較去年同期下降16.7％，但按可比口徑恢復至2019年同期的72.6％；實現國內旅遊收入286.8億元（人民幣，下同）、年減22.8％，恢復至2019年同期的60.6％。

如與2022年端午節假期相比，中秋節假期出遊人次略降，但旅遊收入不降反升。回顧稍早數據顯示，端午節全大陸的國內旅遊出遊7961.0萬人次，實現國內旅遊收入258.2億元。

根據中新網報導，今年中秋假期本地旅遊成為「主基調」，包含探親訪友、戶外休閒、近郊旅遊、鄉村旅遊成為遊客主題；特色農莊、民宿、美術館、博物館等成為假期遊客的重要游憩去處。

透過多家大陸旅遊平台數據顯示，在多地宣導就地過節背景下，出遊人群主要由本地、周邊客群構成。本地景區、主題玩法和鄉村民宿訂單增長顯著，周邊遊熱門城市TOP10為杭州、廣州、南京、蘇州、上海、北京、鄭州、合肥、無錫、長沙。

再根據攜程平台的資料指出，自疫情以後，本地訂單占比呈逐年上升趨勢，今年1到8月本地訂單占比對比2019年同期增長44％，其中一線、新一線城市本地訂單占比漲幅領先，較2019年同期增長5成以上。