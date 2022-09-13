1名年約8歲男童，中秋節為看煙火深夜離家約1公里，在台中港酒店前徘徊遊蕩。(警方提供)

中秋節想看煙火 8歲男童走1公里迷途 暖警步行陪返家

台中市梧棲區1名年約8歲男童，中秋節為看煙火深夜離家約1公里，在台中港酒店前徘徊遊蕩，酒店員工機警發現，男童獨自1人未有家長陪同；且跟在1位拾荒老伯身後，擔心會遭有心人士帶走，即先將男童留在店前並報警處理。警方貼心將男童送回正心急如焚，四處尋找男童的父親及奶奶懷裡。

警方指出，梧棲區1名年約8歲男童，於10日深夜22時30分許，在梧棲大智路上的台中港酒店前徘徊遊蕩，酒店員工發現，男童獨自1人未有家長陪同，且男童跟著1位拾荒阿伯身後，擔心夜深會遭有心人士帶走，故先將男孩留在店前並趕緊向警方報案。

清水警分局梧棲所長劉凱萍、員警黃芊雨獲報後，立即趕往現場關心，發現男孩懵懵懂懂很是無助，警方研判男孩可能擔心家人責罵不斷嘀咕「媽媽說不可以跟陌生人走」亦無法清楚表達住家地址，卻說自己記得回家的路。因夜深近11時，警方擔心男童獨自返家可能會有危險，由男童帶路陪他步行返家。

當警方抵達時，見男童知父親及奶奶在住家附近焦急四處尋找，男童父親看見警方陪同步行返家，雖心喜卻斥責男童。男童向警方表示，他聽見放炮聲想去看煙火，才自己一人跑到離家約1公里遠處去看煙火。男童父親感激在熱心民眾及警方協助下，男童得以順利平安返家。

梧棲分駐所長劉凱萍呼籲，家長應隨時注意年幼子女的動向，避免讓幼童離開家人視線以策安全；平時亦可教導幼童走失時，正確求助方式及熟記家人聯絡資訊，有助快速通知家人。