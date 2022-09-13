台豐球場的茶屋（Tea House）、門房（Gate House）落成了，葡萄牙籍建築師阿爾瓦羅．西薩（Álvaro Siza，1933-），完成在台灣「西薩專屬建築博物館園區」的最後二塊拼圖，老驥伏櫪，神來之筆。

「西薩專屬建築博物館園區」，包括台豐球場西薩會所（Siza House）、嘉卿會所（Chia Ching House ），以及球場制高點的茶屋（Tea house）、入口的門房（Gate House）。若加上台玻關係企業中國江蘇淮安實聯化工的水上辦公樓，以及台玻集團創辦人林玉嘉、林蔡卿卿夫婦，位於北台灣的墓園， 可說性質多元，意涵廣泛，不折不扣是西薩大師的設計總和與展示櫥窗。

對於89歲的西薩來說，與素昧平生的台灣企業家族合作，會結出這麼多元的成果，可能始料未及。前後10年時間，在足夠的時間、空間、與信任條件下，再加上對建築專業尊重，才有可能打造出「西薩專屬建築博物館園區」，彷彿也是「伯樂、千里馬」故事的現代翻板，更是濃厚人情味下的成果展現，讓合作的彼此都感念在心。

西薩的虛懷若谷、內穩內斂，大半生投注的建築成果，完全建立在對環境的尊重與堅持、對極簡美學的信仰，甚至對人體工學的關懷，讓走過近半世紀的台豐球場，彷彿老酒裝新瓶，與時俱進，在西薩巧思規劃設計下，偌大園區，在看似低調，卻泛著熠熠輝光。

現場氛圍與特色，十分迷人，而台灣人對普立茲克建築獎得主的尊敬，都是台豐球場重新成為討論與造訪的熱點，同樣是到該球場打球，但今昔對比，完全不可同日而語，今日手執台豐會員卡，除了票面價格增值外，多了一分尊榮，彷彿到台豐球場打球，更有品味，也更舒服，讓不同球場的球友，稱羡不已。

得到西薩這樣有能力，可以重新形塑品牌的操盤手，真是幸運，其實，西薩也不是每一個案子都想接，他也在人海中尋尋覓覓，期待有緣人，他喜歡價值觀接近，內在品味出群，而且言而有信的企業家，林伯實和徐莉玲夫婦，是萬中選一，合格人選，10年來不但合作愉快，也因為透過這樣近距離的合作，連帶對台灣多元文化、濃厚人情味，倍感窩心。

近日完工的台豐球場的茶屋（Tea House）與門房（Gate House），是富涵功能需求的迷你建築。如果說，治大國要有烹小鮮的智慧，對於玲瓏小巧的門房、簡易茶屋，西薩則展現輕巧快逸的大師智慧，他信手拈來，秉持老練沈穩的功夫，化繁為簡，讓大自然的廣袤遼闊，完全不被新物件的加入所叼擾或破壞，而隨手打造出的迷你作品，線條形體皆美。

從此，有了門房，可以為入園管理把關，而球道山坡上的茶屋，更成為偌大球場畫龍點睛，收曠野綠洲之效，讓民眾萌生解渴納涼的期待，這樣的需求，完全化入與大自然互動，風吹草動之中。

在玻璃產業浸淫大半生的林伯實，面對兩座「小而美」、「巧而實用」的茶屋與門房，以極肯定的口吻，盛讚它們是藝術品。

林伯實從12歲開始學打高爾夫球，馳騁球場超過一甲子，台豐球場是否到位，特色在那裡，他最淸楚。以「學學文創」為志業的徐莉玲，對於西薩建築造詣，也知之甚詳，推崇備至，深信大師打造下的建築物，對於台灣建築美學教育的推廣，現在正是時候。

西薩多才多藝，平常不畫設計圖時，他也喜歡從事雕塑創作，家具製作、五金佩件，燈具配置，可說，樣樣精通，眼到手到，一體成形，讓台豐球場，除了空間設計，內外通透，融入周遭，採光動線，渾然一體，特別設計的二處水池，完全是向天地借景，與日月同輝，自成特色。

室內家具，裝潢配件，西薩完全自己設計，精巧細緻，實用性高，更符合人體工學，讓徐莉玲藏不住對西薩作品的讚美，她的滿意程度破表，「體貼入微」，「處處有驚喜」，是徐莉玲的心得與評價。

身為業主的林伯實與徐莉玲夫婦，高度肯定西薩的建築美學、信任他事必躬親與慢工出細活，果然透過慢功夫燉煮般，成品則益發美好，「台豐專屬建築博物館園區」內，每件作品都精準到位，彷彿烙印著西薩大師的水平與風評。

9月2日邀請幾位友伴，一起走訪位於彰化縣大村鄉福興村學府路的台豐高爾夫球場，那已經是我第三次造訪。然而，園區內風光明媚依舊，而不同時間抵達，園區的晨曦落日，展現不同的姿色，不變的是，滿園的綠意，以及任您狂呼猛吸的清新空氣，那飽滿純淨的大地芬多精，讓人留連忘返。

而這一次，看到甫完工的門房與茶屋，喜不自勝，感動不已，那是西薩「建築博物館園區」的最後兩塊拼圖，這兩塊拼圖完成後，也是西薩在台灣的規劃設計，大功告成，譜下工程完美句點。

不管門房或茶屋，其實都是小巧極簡，相對於70甲大球場，兩個小空間的存在，似有還無，頗有禪意境界。

提到西薩茶屋，就不能不回顧位於勒薩德帕梅拉海岸線上的「波．諾瓦茶屋餐廳（Boa Nova Teahouse and Restaurant）」，那是西薩從事建築設計以來，第一個茶室作品。

西薩曾拜師學藝過，早在1955-1958年期間，西薩跟隨知名建築師費爾南多．塔沃拉（Fernando Tavora，1923-2005）工作，塔沃拉是當時葡萄牙建築行業的領軍人物。

「波．諾瓦茶屋餐廳」興建於勒薩德帕梅拉（ Leça da Palmeira ）海岸的礁岩上，那個茶室，緊挨著另一個也是西薩設計的標誌性建築，萊薩海濱游泳池（Leça Swimming Pools），兩個項目，都被歸為葡萄牙建築的里程碑。

那座葡萄牙波爾圖海岸上的海邊游泳池，彷彿嵌入海岸礁石裡，身處亂石，卻有著自己的稜角和性格，狂野的大西洋，就在拍打著它的肩膀，但內心卻淡泊寧靜。依山伴水的游泳池，每日的換水，就由大自然的潮起潮落，自然完成。

西薩一直以來都認為：「自然和人類設計之間，要有距離，但同時也要存在聯繫，建築必須根據所在地的自然環境，因地制宜。」

此一建築觀念，對西薩後來的設計策略，產生深遠影響，台豐球場的茶屋與門房，就是很好的例證。

在該時期，西薩十分強調地方性與現代建築的結合。西薩總是用現代的手法，演繹葡萄牙傳統，發展了他獨特的空間技巧，和建築語言，為他隨後的建築創作，積澱了原型性的力量。

他的建築，充滿了建築與地域的平衡與融合，在現代設計與歷史環境之間，建立了深刻的聯繫，並因其個性化的品質，和對現代主義文化變遷的敏感度，備受關注。西薩創造了嶄新的空間形式，和獨特的建築語言，對葡萄牙城市化發展，產生了重要影響。

心繫台灣生活美學與建築藝術推廣的林伯實與徐莉玲夫婦，非常重視西薩理念與成果的分享，西薩的台灣「專屬建築博物館園區」，將會成為未來研究建築觀念與美學生活的實質寶地。夫婦倆希望反饋社會的初心依舊，而留住國際建築大師的經典作品，就是作法之一，期待因此成就永續，啓發後學。

70甲的綠色曠園，喬木成排，詩意盎然。「西薩會所」與「嘉卿會所」，有如蟄伏翠綠果嶺的兩棟山居，清水混凝土建築，有機地匍匐在錯落起伏的地景之中，渾然天成，美不勝收。

西薩總是喜歡把建築規劃成低矮的、匍匐在地景中，讓建築無窮無盡地延伸，邊界也跟著消失，優雅孤絕的體量形態，在凌亂嘈雜的周圍環境中，脫穎而出，加上對動感空間的偏好，讓他的建築設計，總是自成一格。

林伯實與徐莉玲夫婦，會這麼用心處理台豐球場，除了多年來與西薩建立起的友誼外，他們對於建築美學頗有期待，更重要的是，他們的孝思，對台玻創辦人林玉嘉、林蔡卿卿伉儷孝思。

早年，林玉嘉與林蔡卿卿伉儷是模範夫妻，分工合作有成，一邊開拓核心事業，他們以玻璃產業為主，同時也作土地投資，開發高爾夫球場等周邊產業，成績斐然。但在近些年新科技的崛起，大陸的競爭，產業的沈浮消長，在事業轉型中，他們希望透過台豐球場的改造、加值，重塑企業形象，同時為企業轉型加值，增加未來的企業競爭力。

而佔地70甲的台豐高爾夫球場，是先人當時的眼光與氣魄的展現，他們傳承下來。如果當年沒有出手，現在難上加難。縱使想介入休閒遊憩事業，手上沒有夠大的土地，也是空談。

原來，個性殷實，理財有方的林玉嘉、林蔡卿卿伉儷，經由農復會介紹，於1960年代間買下土地。當時台灣農產外銷興隆，兩老曾構思在種植無花果，經營農產外銷。隨著台灣經濟起飛，民眾收入普遍增加，運動健身風氣盛行，尤其打小白球的人越來越多，高爾夫社交，方興未艾。本身喜歡打高爾夫球，生意頭腦靈敏的林玉嘉，心想當時台灣僅有淡水、台北及林口3座球場，而且都集中在北部，因此他決定買下70甲土地，在養地保值之餘，把土地投入高爾夫球事業的經營，自娛娛人、回饋社會，同時跨進運動休閒事業，讓集團呈現多角化經營。1977年投資興建台豐高爾夫球場，1981年完工啓用，迄今已經45年。球場經過多次球道改善，週邊景觀整建，草坪甚至全面更新為TifEagle草種，在中台灣頗受好評。離台中市只有20分鐘車程的台豐球場，球道順山勢規劃，變化無窮，極具挑戰性。18洞全長7552碼，標準桿72，甚具競爭力。早年由渡邊弘球場設計師規劃設計的台豐球場，歷經20場以上的國際級賽事，逐年調整球道，成為符合國際賽事的優質場地。2005年起舉辦國際公開賽，以及男女職業對抗賽，17年來不曾冷落。

球場經營，也迭有轉變，因應會員俱樂部的盛行，台豐球場球證約在新台幣100萬元，大家萬萬沒想到，在西薩打造「專屬建築博物館園區」之後，俱樂部會員球證已漲升到每張528萬元。不只高爾夫球友喜歡到台豐球場打球，台豐球場尊榮會員們也成立高級跑車俱樂部。

如今，不管為打高爾夫球，或參加跑車賽事，甚至為參觀西薩建築設計，「台豐球場」成為受歡迎的社交勝地，朝聖客接踵而至。無獨有偶，國際奢侈品集團也喜歡把活動拉到戶外，開發更多消費群，蓊鬱林野為背景的台豐球場，成為首選。

茶屋延續西薩的極簡主義、幾何形狀，清水模，懸壁設計，讓坪數有限，高僅2.5、2.6米的迷你空間，符合建築機能性的設計，同時加入東方圓型框線大窗，引入戶外綠色，有如一幅圓軸畫作。60度角的凸簷設計，正好遮住強光，讓室內倍顯柔和安靜，而帶著流動感的視線，兼收地形地勢的景觀之美。

西薩要求完美的個性，遠近聞名，別看小小一座茶屋越是小巧，越不能馬虎。沒有贅飾，也不花俏，乾淨簡約的建築線條，鑲嵌在綠野中，成為綠林區裡、低調奢華的夜明珠，無比吸睛。

門房也是一樣，乍看之下，好像只是由幾塊牆板兜在一起而已，其實是幾合概念的應用，簡單樸實，但有進門管理的高度效率，應驗了「麻雀雖小 五臟俱全」的說法，令人會心一笑。

茶屋與門房，兩座小建築順利完工，西薩「專屬建築博物館園區」最後兩塊拼圖，及時補上。年近90的西薩，可以放下心中大石頭，該座台灣唯一、也是亞洲唯一的大型園區，不管對西薩大師，或者是林伯實、徐莉玲夫婦，都是大事一樁，不但夢想成真，同時，意義非凡，足堪留名靑史。

除了建築設計，兩會所的室內設計，包括桌椅、家具、燈具，甚至門窗手把的五金，都是西薩團隊調性一致的全方位設計展現。將空調出風口暗藏於櫃子後方，增設軸門降低繁複門把安裝比例這些一般國內鮮少注意的施工細節，都將成為台灣的建築新範例。

建築，強調一個創作的過程，由大到小、由內到外、反覆循環的設計、觀察、分析。因為西薩秉持著這樣的理念，對於建築空間中的一桌一椅以及每一個細部零件，都堅持親自設計。

根據媒體報導，西薩以考量使用者的需求，而設計出每樣物件，每一個細節都有它存在的理由，例如：C2椅子微彎的椅背，是以使用者的舒適為考量所設計的；官方指定波特酒杯（Official Port Wine Glass），把手上的缺口，是為了讓使用者在握住酒杯的同時，不至於使酒的溫度上升，因而破壞了酒的品質；C3椅子突出的椅腳，是為了使椅子可以堆疊；3號五斗櫃上可拉出的木板平台，增加了櫥櫃的功能性。這些細節，都顯示出西薩對於使用者的貼心與巧思。他的設計也不時的展現出幽默、風趣的一面。

值得一提的是，台豐球場設置的西薩設計選物店，陳設由西薩的手稿素描圖案所製作成的地毯，將裝飾性的畫作，轉變成兼具功能與美感的室內地毯，自由奔放的不規則線條，和井然有序的空間，呈現出一種和諧的美感。

他所設計的哈瓦那煙灰缸，造型上有如不倒翁底座般的圓潤、厚實，但中心可以容納菸灰的空間卻小而淺，對於菸不離手的他，如此的設計有著些許自嘲的意味。

從西薩的設計中，不難體會出他面對生活時的輕鬆、自在，但工作時，秉持嚴謹、執著的態度，反差極大。他以「長的像一張椅子的椅子」，來形容他所設計的椅子，這流露出他在面對設計時那種單純的想法。然而，他並不以追求科技、技術的創新為目標，而是單純的想做出自然而「實用」的設計。

視覺上，西薩所設計的家具，與室內空間中光影，相互呼應，襯托出一種渾然天成的氛圍，感覺上他的家具，原本就屬於那個空間，而不是特意「設計」出來的。

西薩簡潔而豐饒的設計風格，使得每件作品都充滿了故事性，就像被賦予了生命一般，與周遭的空間環境相呼應，並產生共鳴。他所設計的家具，就如同一件量身訂製的古董一樣，具備有延續、傳承的理念，是經得起時間考驗的經典作品。

師承西薩 ，也是該協作建築師的卡斯塔涅拉（Castanheira），曾撰文指出，高爾夫球場有其約定成俗的配置與做法，且有別於他們在台豐球場與眾不同的設計實驗，然而，正是因為極富前瞻性的業主林伯實與徐莉玲夫婦，提供高度自由的發揮餘地，所以開創出了前所未有的建築當代語彙。

回首前塵，台豐球場的茶屋與門房，是西薩「專屬建築博物館園區」的最後兩塊拼圖，拚圖完成，準備啓航，靜待疫情控制，東風再起。形塑企業新形象，打造企業新未來，林伯實與徐莉玲的高瞻遠矚，西薩的建築美學，共同譜出產業新未來，這樣的合作模式，為台灣企業轉型、生活美學的再造，寫下歷史新頁，喜迎中台灣西薩「專屬建築博物館園區」的啓航，這會是台玻集團的一小步，卻是企業界競爭大潮下，華麗轉身的一大步，值得喝采。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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