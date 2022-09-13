中秋連假剛結束，每個人的運勢也出現不同轉變。塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專發文指出，天蠍座、雙魚座、處女座、天秤座中秋一過桃花就來，其中雙魚有望在本周邂逅美麗戀情；天秤的桃花運將在9月底達到顛峰。

第四名、天蠍座

中秋過後天蠍的人際宮位有金星坐鎮，讓你舉手投足之間都散發出自信和魅力，無論是熟識的朋友、公司同事，還是工作上有往來的客戶，都會為你著迷，扼腕怎麼沒有早點發現你的迷人之處，並頻頻對你發出愛的攻勢。9月15日過後你將感受到眾星拱月般的女神感，可以好好期待一下。

第三名、雙魚座

中秋過後金星會短暫停留在雙魚的夫妻宮位，有伴侶的人可以約另一半出遊，此時正是讓彼此感情更加堅定的時期，可以選擇以前兩人一起去過的地方，此次前往心境更不同，若想定下來不妨準備浪漫求婚；單身的人此時也能感受到自己的桃花正在綻放，身邊可能會有條件優質的異性出現，兩人一見鍾情，多多相處後很快就會認定彼此。可以期待在本周（9月11日到17日）邂逅美麗戀情。

第二名、處女座

中秋過後金星仍在處女的命宮，單身的人可以期待一下年底到來的新戀情。個性追求完美的你，有機會遇到一個各方面條件都是你夢寐以求的對象，對方很可能是你的命定情人，兩人初次見面就一見如故，不排除有閃婚的機會，建議你別排斥他人介紹牽線，或拒絕參加各式的聚會，否則就是自斷桃花；有伴侶的人今年底會萌生想要定下來的念頭，和另外一半拜見雙方父母，能夠順利的把彼此給定下來。

第一名、天秤座

中秋過後金星回歸到天秤，為你的感情生活助威，這個時候不妨下點重本，換個更加增添魅力的髮型、穿上能表現出你身形優勢的服飾，讓你不管走到哪都是最吸人眼球的，就連愛神都會特別眷顧你，將好的緣份帶到你身邊，記得多留意身邊的異性，可能正在向你發出愛慕的訊號。可以期待一下9月底，你的桃花運將來到最顛峰的時刻。