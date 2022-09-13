「2022金門老兵召集令」今天下達！縣府通報全台老戰友帶著家人重返英雄島，回味當年戍守前哨的戰地歲月。（金門縣觀光處提供）

邁入第5年的「老兵召集令」活動，每年都吸引成千上萬的老戰友和家屬登島一遊。（李金生攝）

五顏六色的臂章標示，有著老兵難忘的往事。（李金生攝）

金門是老兵揮灑青春的第2故鄉，邁入第5年的「老兵召集令」活動，每年都吸引成千上萬的老戰友和家屬登島，細數昔日站在前哨的難忘往事。（金門縣觀光處提供）

「2022金門老兵召集令」今天下達！縣府通報全台老戰友帶著家人重返英雄島，回味當年戍守前哨的戰地歲月，除有老兵專屬限定版高粱酒和紀念品外，也廣邀全島250家特約店家提供優惠消費，並安排最有儀式感的「金門大橋行軍」，讓大家重溫那一段枕戈待旦的日子。

縣府觀光處長丁健剛說明，金門是老兵揮灑青春的第2故鄉，邁入第5年的「老兵召集令」活動，每年都吸引成千上萬的老戰友和家屬登島，細數昔日站在前哨的難忘往事。今年主軸活動將於10／15-12／15舉辦，規畫7大系列活動包括「就是邀再來」、「軍事據點選美」（8／15-9／15投票）、「九宮任務獲好禮」（10／15-12／15）、「支援烈嶼師動員令」（10／15-12／15）、「親友津津樂道」（10／15-12／15）、「金門大橋行軍」（暫定12／4）、「民防自衛隊閱兵演出」（另行公告）。

觀光處表示，今年活動對象仍為「曾經在金門服役且已退役的老兵」，只要備妥佐證文件，及活動期間來金機票、身分證，並完成指定任務，就可申領專屬紀念品。今年推出包含2022金門老兵召集令專屬高粱酒、活動標示帽、「嶼夜花」戰地瓷碟，還有大家熟悉的「金門草綠服記憶」繪本等。

其中，「就是邀再來」活動，是寄邀請卡給曾參與過這項活動的老兵，歡迎他們再次返金。縣府於8月下旬陸續寄出，已收到的老兵紛紛在老兵群組貼文，掀起揪團再回金門的話題。另「親友津津樂道」活動，則是讓同行親友幫老兵將金門服役故事寫出來，並分享到社群。 由金門縣國慶閱兵自衛隊促進會推出的「民防自衛隊閱兵」單元，則預定在5個鄉鎮辦理快閃閱兵迎賓儀式，再現金門戰鬥精神和昔日國慶閱兵大亮點。

今年共250家的特約店提供老兵優惠，有航空公司、旅行業、旅館民宿業、餐飲業、特產業、汽機車租賃業、理髮業、照相館、五金行、書店、服飾業、按摩業熱情響應。

專屬紀念品受理櫃檯設在尚義機場金門形象館(金酒門市對面)，活動日期10／15-12／15，每日受理時間8：30-17：00，紀念品數量有限，送完為止。各項指定任務及活動資訊，可上「2022金門老兵召集令」官網查詢。