近期大陸房地產市場低迷，各地紛紛祭出刺激方案。北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫近日表示，房地產行業仍將是中國經濟增長的驅動力。但在未來幾年，房屋將不再是過去用於投機的資產，而是用於生活的資產，這將使住房市場和經濟都變得更加健康。

今年以來，中國經濟發展面臨多重壓力，多地散發疫情和房地產市場低迷也拖累GDP成長。林毅夫近日參加國際金融論壇（IFF）學術會議時直言，經濟增長緩慢會打擊人們對未來的信心，這一方面會抑制投資，另一方面也會抑制消費，會使增長更加緩慢。

在此形勢下，林毅夫認為，提振信心非常重要，而這需要刺激投資。可以看到中國政府已採取一些措施來投資新的基礎設施、工業要素等，投資將創造需求並刺激增長。如果人們對經濟增長和私營部門更有信心，就會開始投資以增加供應，而且在家庭中，人們將有信心購買房產，這將支持房地產行業。

但林毅夫也強調，過去房地產被用於投機，而不完全是居住，現在政府試圖重新定位，要求「房住不炒」。他認為，中國政府會找到辦法支持公共住房，就像新加坡那樣。這類公共住房肯定會有大量投資，這也將刺激中國的經濟增長。

針對創新驅動發展應更多依靠政府還是市場？林毅夫說，對發展中國家而言，從國外引進技術來改進技術，是一種創新，對於這類創新，私營部門會有動力。同時應用這些技術可能還必須改善人力資本或基礎設施等，而在這些方面，肯定需要政府發揮主導作用。

他還提到，發明有兩個組成部分，一是基礎研究的突破，二是在基礎研究取得突破的基礎上開發新技術或新產品。私營部門在開發新產品和新技術方面有動力，因為一旦成功就可獲得專利，但他們在基礎研究方面沒有動力，所以政府必須支持基礎研究。