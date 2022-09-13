黃東赫以《魷魚遊戲》奪下最佳戲劇影集導演獎。（CATCHPLAY＋提供）

《魷魚遊戲》在接連演員相關獎項鎩羽而歸後，李政宰終於奪下第74屆艾美獎最佳戲劇影集男主角獎，全場一片歡呼，而稍早《魷魚遊戲》導演黃東赫也奪得最佳戲劇影集導演獎，2人皆創下亞洲第1人。

李政宰上台領獎掩不住笑容，感謝艾美獎，「首先我要感謝艾美獎、謝謝Netflix，謝謝導演及編劇，將我們人生會遇到的各種難題能如此豐富的呈現在電視上，劇本和特效真的都超棒！謝謝劇組、謝謝親朋好友的支持。」

李政宰奪下最佳戲劇影集男主角獎。（CATCHPLAY＋提供）

第74屆艾美獎®頒獎典禮中文字幕版將在今晚（13日）8點於CATCHPLAY＋獨家上架。