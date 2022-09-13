美國通膨居高不下，讓市場擔心經濟放緩隱憂，值得注意的是，美國裁員風氣已從科技業吹往金融業。綜合外媒報導，華爾街銀行高盛(Goldman Sachs)預計本月裁員數百人，是第一家因為交易案量驟降而決定縮減開支的華爾街銀行。

綜合外媒報導，消息人士透露，高盛恢復年度淘汰機制，亦即每年裁撤1~5%績效墊底員工，高盛截至今年6月底聘有4.7萬名員工，以裁減1%人力來計算，約有470人被裁員。

報導指出，華爾街自2020年疫情爆發以來，首度有大銀行裁員，主要是受到投資銀行活動驟減，尤其是IPO、垃圾債發行案量大減的衝擊。而且高盛不會是唯一進行裁員的銀行，這也意味著美國金融業陷入寒意。

值得關注的是，美國經濟前景增添不少變數。另根據CNN報導，代表全美貨運鐵路的工會將於9月16日開始罷工，規模之大讓企業感到擔憂，美國運輸統計局數據亦顯示，屆時一旦罷工成真，將導致全美約30%的貨運運輸停擺，勢必會讓供應鏈和通膨問題更加惡化。

《日經中文網》先前以「世界經濟處於失去火車頭的緊要關頭」為題發表文章，報導強調，歐美國家物價不斷飆升，如果坐視物價上漲，將打擊家庭收支，但如果為了遏制通膨而加快加息，則有可能過度打擊逆風下的經濟，這是歐美大國面對的窘境。