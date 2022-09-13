新北市自108學年度起逐年擴大身心障礙學生課後照顧方案的實施規模，110學年度有102所國小及24所國中申辦，服務1149位有需求的學生，今年擴大核定國小131校與國中28校，開辦校數由126所增為159所，預計將照顧1206位特教生。

教育局表示，課後照顧方案更延伸到暑假期間，今年有30所國中小辦理暑假課後照顧，辦理方式由學校因應學生需求規畫，除了基本課後照顧外，特教老師也透過團隊合作，共同備課，並針對學生個別差異量身設計適合的教學項目，發展出各校多元的課程，深獲教師及家長的正面回饋。

大同國小特教班老師李睛茵說，學校特教教師一起合作，規畫課後班教學活動，在學科學習的部分，教師們設計符合學生程度的簡化學習，實作課程則結合健康及生活，例如適應體育活動讓孩子們增進體能、生活管理技能促進學生生活自理、環境整潔課程提升防疫知能等。

江翠國中特教班老師曾君雯表示，部分集中式特教班學生受限於肢體能力，活動程度進而受限，為提升學生的肢體動作能力，在特教課後班讓學生練習兒童舞蹈，也安排串珠及小積木等操作式活動，讓學生練習手眼協調。

三峽國小特教組長劉雅欣則提出，部分身障學生能力較好，可以由老師提供比較簡化的學科課程進行指導，由助理人員陪同指導協助，教師可以同時指導班上更多不同需求的學生。

教育局長張明文表示，新北市在照顧弱勢孩子上，近年來新增特教班108班，增班數為全國最多，積極打造普特合一的友善校園環境，創造出「守護每一個孩子、把每個孩子帶上來、成就每一個孩子、圓孩子一個夢、不放棄任何孩子」為特教願景與核心價值。