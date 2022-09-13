聯徵中心近期公布各縣市第二季房貸狀況，在核貸成數上，高雄獨占鰲頭，成數達79.85%，利率平均1.71％，比第一季的1.47％，增加近1碼，住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨13日表示，央行3月份升息一碼，衝擊市場買氣，接下來，隨著央行持續緊縮銀根，購屋人得面對升息與緊縮貸款的雙殺壓力。

住商機構高屏澎區協理林祺博指出，高雄平均房貸利率雖是1.71％，但，高雄各行政區的房貸利率，各有不同，以鹽埕區最高，房貸利率達1.9%，梓官與路竹利率最低，僅有1.64%，但均非交易熱區。

反觀高雄房市熱區，包括三民、左營和鳳山等區，平均利率都來到1.7%以上，顯見各銀行調整利率過程中，對於熱區利率抓得較緊，普遍來說，短期內不會有1.5%以下的利率出現。

他說，在核貸成數上，高雄平均核貸成數79.85%，但，新興區以80%的超高成數，傲視各區域，推估為新案屋況好，區域機能佳所致，最低的梓官區只有72.22%，除了區域近期話題少，梓官買家不少轉進岡山，讓區域更顯寂寥外，銀行對區域房產仍有疑慮可能也是原因之一。

林祺博表示，扣除交易少的旗山，岡山區，第二季核貸成數各為75.54％和75.66％，也比今年第一季，各減少3.99％和1.25％，似乎感受到銀行想要降溫的心態，針對個別區域進行積極緊縮，也為下半年房市埋下不確定因子。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡指出，升息循環啟動，從高雄市各行政區貸款資料顯示利率有感上升，加上銀行從第二季開始緊縮銀根，雪上加霜的是，還有揮之不去的通膨壓力，勢必壓縮購屋人的購屋能力，建議買方評估貸款負擔時，以當下利率再增加0.25％到0.5％計算，試算未來若繼續升息，財務狀況能否應付，避免因為資金調度不佳而陷入困境。