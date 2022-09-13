邁入第5年的YYsports「鬥到底3x3城市爭霸賽」，今年共有來自全國6個城市超過370支隊伍參加，總決賽10日在信義香堤大道廣場落幕，由「嘟啦寵物」奪下2022年度總冠軍。

鬥到底3x3城市爭霸賽今年首度與P. LEAGUE+職業籃球聯賽合作，是聯盟官方唯一認證3對3賽事，決賽各項規格更是職業等級，不僅邀請到聯盟裁判長林錦隆坐鎮、協助現場執法，P. LEAGUE+聯盟執行長陳建州出席力挺，不但擔任頒獎嘉賓，也客串冠軍戰球評，妙語如珠逗樂現場球迷。

陳建州提到，聯盟今年和YYsports合作，包括賽事、實體特展、直播派對等，模式很多元，不只是職業運動，跟街頭文化、潮流文化也息息相關，雙方透過各種不同的運動服務方式，共同打造台灣新籃球文化。

YYsports「鬥到底3x3城市爭霸賽」總決賽，經過整天激鬥由「SUPER TOAST」、「嘟啦寵物」殺進總冠軍賽，預賽第1的「SUPER TOAST」，一開賽就擋不住「嘟啦寵物」攻勢，首戰很快就敗下陣來，第2戰力挽狂瀾，追成1比1平手，決勝戰率先取得12比9聽牌優勢，可惜仍被強勢翻盤以15比12落敗，讓「嘟啦寵物」帶走總冠軍，連續兩屆居次無緣冠軍，但「SUPER TOAST」拚戰不懈的鬥到底精神，加上成員駱俊銓不畏身高劣勢，勇奪得分王和助攻王，仍吸引不少觀賽民眾支持。

球場上打得火熱，球場下的表演更是吸睛，4強賽前由世界排名14名、亞洲舞王羅國銓領軍的「築夢者」掀起第一個高潮，目前為2024巴黎奧運霹靂舞參賽安全名單的羅國銓，覺得鬥到底賽事的城市奮鬥精神很勵志，就像爭取奧運資格四處巡迴征戰，很榮幸和團隊受邀來表演，也期望自己2年後奧運能有好成績。

冠軍賽前表演則由「狼人殺」男神婁峻碩擔綱，清晨7點就有熱情粉絲到現場排隊占位子，婁峻碩一連帶來4首曲子，讓現場氣氛嗨到最高點，演唱結束後，也嘗試挑戰YYsports「鬥到底3x3城市爭霸賽」獨有的四分球，雖然一開始挑戰沒進，但他不放棄再嘗試果然球應聲入網，超帥表現讓現場粉絲大樂。

2022 YYsports鬥到底3x3城市爭霸賽總決賽得分王與助攻王駱俊銓。（YYsports提供）

2022 YYsports鬥到底3x3城市爭霸賽總決賽嘉賓陳建州。（YYsports提供）

2022 YYsports鬥到底3x3城市爭霸賽-總決賽表演嘉賓羅國銓。（YYsports提供）