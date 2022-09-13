麥當勞甜心卡首次聯名日本知名動畫，與《咒術迴戰》的聯名版將於明天開賣，全台限量50萬張。改編同名漫畫的日本動畫《咒術迴戰》，兩年來成為當紅炸子雞，今年初電影《劇場版 咒術迴戰 0》上映後，更一舉奪下台灣影史上日片票房第3名。

台灣麥當勞特別推出全套共4張《咒術迴戰》甜心卡，分別以4位主角「虎杖悠仁、伏黑惠、釘崎野薔薇、五條悟」的經典戰鬥身姿為卡面設計，搶攻動漫迷市場。