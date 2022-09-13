麥當勞甜心卡首次聯名日本知名動畫，與《咒術迴戰》的聯名版將於明天開賣，全台限量50萬張。改編同名漫畫的日本動畫《咒術迴戰》，兩年來成為當紅炸子雞，今年初電影《劇場版 咒術迴戰 0》上映後，更一舉奪下台灣影史上日片票房第3名。

台灣麥當勞特別推出全套共4張《咒術迴戰》甜心卡，分別以4位主角「虎杖悠仁、伏黑惠、釘崎野薔薇、五條悟」的經典戰鬥身姿為卡面設計，搶攻動漫迷市場。

麥當勞結合日本動漫，推出聯名版甜心卡。（台灣麥當勞提供）
麥當勞結合日本動漫，推出聯名版甜心卡。（台灣麥當勞提供）
居家潮品與日動漫經典 重磅聯名初登場
全台僅50萬張 麥當勞《咒術迴戰》甜心卡開賣日曝
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