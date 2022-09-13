針對網媒公布最新高雄市長選舉民調，現任市長陳其邁以58.5％大幅領先國民黨高雄市長參選人柯志恩的13.5％，其中被視為昔日藍營鐵票區的左楠區，陳其邁在此施政滿意度逾7成。陳其邁今（13）日強調，擔任市長，施政不問族群、黨派、年齡，一項項解決眷村、偏鄉、客莊等地長期累積的問題，這是身為市長的責任。

針對媒體公布的民調顯示，陳其邁支持度以58.5％領先柯志恩的13.5％；民調顯示，高雄市民對陳其邁的看好度高達76.6％，至於柯志恩看好度只有個位數4.6％，至於陳其邁施政滿意度維持在7成以上。

其中，陳其邁在左楠區施政滿意度有7成2。陳其邁表示，市民期待市長能夠解決他們的問題，不管是在社會福利或是建設、公共服務都到位，這是市長的責任。

陳其邁強調，擔任市長，施政不問族群、黨派、年齡，該努力來做，會全力來解決市民的問題，這個一項不管是在偏鄉、客莊、或眷村都一項項解決過去長期累積不能解決的問題。

陳其邁舉例說，像眷村道路或社區、公園，過去30幾年，權責不清的問題，他上任後就一個個解決，原鄉部落長期建設不足，對於原民朋友不公平，所以像是茂林道路、桃源流籠、那瑪夏吊橋等都如期如職把建設完成，實實在在做事情，幫市民解決問題，他也相信這是市民所期待，也是市長應該要做的工作。