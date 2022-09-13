萬物皆漲，唯獨薪資幾乎凍漲，是許多上班族心情寫照，因此除了正職工作，不少人會成為「斜槓人」兼職創造更多收入；近日有名膚白貌美的辣妹，就攬下工地攪拌水泥的工作，不過由於穿搭太過清涼，加上超兇猛曲線太過吸睛，影片一曝光，就狂吸6萬男粉絲瘋傳，而這名辣妹其實是泰國人氣DJ芭比莫絲。

泰國人氣DJ芭比莫絲，有著深邃臉孔和超魔鬼身材，2016年因沐浴美照竄紅，而被封為「沐浴女神」，再加上熱愛DJ音樂讓她在刷碟時超有魅力，IG狂吸61.7萬粉絲支持，更曾因此入選「亞洲百大女DJ」，不時會曝光日常和粉絲互動，像是近期就錄下17秒工地工作片，並透露她晚上狂刷碟，白天則來拌水泥。

影片中，頭戴黃色安全帽的芭比莫絲，身穿純白低胸小可愛搭配藍色牛仔褲，腰間還繫上能放施工用具的腰帶，看上去架勢十足，同時她還把水泥蓋子拿起，以手握刮刀方式想繼續攪拌水泥，而長時間工作下使得芭比莫絲累到趴在桶子上，還向鏡頭外的人苦笑、露出苦瓜臉，緊接著才繼續埋首工作。

芭比莫絲錄17秒工地片，並稱這是白天斜槓工作。(圖/芭比莫絲 IG)

芭比莫絲敢脫敢秀，培養出一票死忠粉絲支持。(圖/芭比莫絲 IG)

由於敢脫敢秀的芭比莫絲，本就常PO養眼照片或影片，招牌車頭燈和大尺度穿搭培養出不少死忠粉絲，因此工地畫面一經曝光，便狂吸6萬男粉絲欣賞，紛紛留言：「愛妳喔」、「我很確定她不曉得自己在幹嘛」、「美麗的工地美人」、「這位妹妹好可愛」、「太美了」、「好正」，一如往常製造超兇悍的視覺體驗。