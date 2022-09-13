輔英科大新生嘉年華。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄輔英科大111學年度「輔世菁英」新生嘉年華活動11日連2天啟動，校長林惠賢給了新生2個原則、6項建議，等著新生來發掘與體驗。由於許多新生剛考取到機車駕照，為了提醒「視野死角」及「內輪差」的死亡陷阱，校方特別安排大巴士和重機現場體驗，上路時要特別注意。

輔英科大新生嘉年華一連舉行2天，開幕式11日在體育館登場，現場並邀請林園分局宣導反霸凌、反詐騙、智慧財產權及交通安全，現場熱鬧。林惠賢校長對於新生正要展開探索之旅時，提出2個原則和6項建議給新生參考，包含「掌握自己的學習」和「培養有意義的關係」，呼籲新生要認真對待每一堂課，同時認同課堂之餘打工，並參與課外活動，增進歷練。

而6項建議包括與教師建立密切的關係、和生活經歷最不同的人交往、要求自己探索跨領域課程、一定要嘗試一些新的課外活動、致力於培養自我意識和健康平衡的生活方式、遇到困難，要懂得尋求幫助。

學務處生活輔導組潘敏如組長指出，台灣每年約有3000人因車禍死亡，大型車輛「視野死角」及「內輪差」常是肇禍主因，據交通部統計，今年1至6月全台交通事故造成近1500人死亡，23萬5000多人受傷，其中18至24歲機車騎士死亡137人。校方為求逼真，也讓學生了解大型車輛「視野死角」及「內輪差」的死亡陷阱，請來大巴士和重機，並由學生坐上巴士駕駛座實際體驗，必須與大車保持距離，盼剛拿到駕照的新手，千萬別因一時貪快或疏忽而鑄成不可挽回的遺憾。