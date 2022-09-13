去年黃姓女子遭交通部公路總局新竹區監理所指控，在高速公路開車卻為了下交流道而狂切3車道，裁處吊扣汽車牌照6個月及罰鍰8000元，她稱當時急著想要找廁所提告請求撤銷裁罰，對吊照部分提告，台北高等行政法院駁回上訴，認為她沒有造成後車閃避不及等情事，撤銷裁罰處分確定。

黃女在去年6月15日上午10點多，開車行經國道1號北向往五股出口匝道方向，因任意驟然變換車道迫使他車讓道之違規行為，經內政部警政署國道公路警察局第一公路警察大隊開單舉發。

黃女經申訴後，新竹區監理所認為她任意驟然變換車道迫使他車讓道之違規行為，吊扣汽車牌照6個月，罰鍰新臺幣8000元、記違規點數3點並應參加道路交通安全講習，她針對吊扣汽車牌照6個月部分提起行政訴訟，請求撤銷處分。

台北地方法院判決撤銷吊照處分，監理所不服提上訴，台北高等行政法院認為，黃女沒有造成後方車輛有減速或閃避不及情事，故非重大危險駕駛行為，非惡意逼車之危險駕駛行為，況且她當時連續變換數個車道之目的，是因身體突然不適有如廁需求，主觀上也不具有迫使他車讓道之故意甚明，維持原判決，撤銷吊照處分，全案確定。