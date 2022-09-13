為讓中小學生營養午餐吃得好又健康，教育部國教署長彭富源今天表示，將成立營養午餐專責單位「午餐食育科」，有10個人員的編制，和地方政府一起合作來服務學校，確保營養午餐的品質。

全國教師工會總聯合會辦理的食農學堂今天舉行開學典禮，由育秀教育基金會贊助教學種子基金，老師們可向全教總提出申請，盒內有6種國產雜糧種子，讓學生親手種植小麥、黃豆、紅藜等作物，從整地、施肥、播植、病蟲害觀察、田間管理，每個階段都融入不同領域的教學，在校園實踐從產地到餐桌的歷程。

全教總理事長侯俊良表示，食農學堂從111學年開辦，推動復興國產雜糧進入第12年，從第一年僅28位教師加入，到今年超過800位教師，帶領上萬名學生共同從「教學種子盒」揭開校園種植雜糧的序幕，也為台灣種下糧食安全的希望。

彭富源則說，教育部國教署非常重視食農教育，全教總推動的食農學堂風評很好，老師學了種植雜糧的方法後，回去教給孩子，學生特別喜歡這種可以親近戶外、體驗及實作的課程，學習更有興趣。

彭富源接受媒體採訪時也表示，在行政院支持下，教育部國教署將成立「午餐食育科」，與地方政府一起合作來服務學校，提升學生營養午餐的品質。目前這個科約有10個人的編制，預期很快就會設立。

而為讓偏鄉學童的營養午餐吃得更好，教育部投入63.1億元，新建及擴建123個中央廚房，規畫食材聯合採購、統籌人力及運送事宜，並設計88天午餐菜單，學童一餐成本為62元，受供餐學校具中央廚房的距離為車程30分鐘或10公里內，9月開學後已提供服務。

今年5月《食農教育法》正式立法，食農教育有了系統化及制度化的規範。全教總希望在有法源依據和預算之後，推動校園食農教育的老師們，能夠獲得更多支持。