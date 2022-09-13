衛福部8日公告限縮公費清冠一號使用，引發中醫不滿聲浪後又急轉彎放寬，加上疫苗採購爭議，引來中華人權協會質疑，政府是否用心防疫？有無真心照顧百姓？也呼籲蔡政府好好做事、少點政治，要誠實面對自己的不足。

中華人權協會表示，生命與健康是最基本的人權，而從近兩年間，蔡政府在防疫上的種種弊端，以及自吹自擂的政治操作，根本沒有把民眾的生命與健康放在最優先的位置考量，市民只看見處處與民眾錙銖必較的政策，其他無論是防疫物資的補給、疫苗不良反應的救濟，蔡政府總不願以民為先，到處都看到利益介入與政治干擾的黑影，令國人非常失望。

中華人權協會痛批，無論是採購疫苗、快篩、口罩、抗病毒藥物，蔡政府與過去前衛福部長、民進黨台北市長參選人陳時中只有對高端特別積極與照顧，其他再也難想到有何令百姓感動的作為！

中華人權協會呼籲蔡政府，好好做事，少點政治，也不要再打壓中醫、限縮公費清冠1號，也請蔡英文總統、陳時中、中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝要謙卑感謝這兩年來，包含慈濟等宗教團體、民間人士、企業家幫忙政府防疫的付出及辛苦，不該只往自己臉上貼金；人民的眼睛是雪亮的，人民的心是有溫度的，請政府誠實面對自己的不足，並多給社會溫暖！