台灣之心強調，已通報165反詐騙專線向警察局報案，並取得報案單。（台灣之心提供）

「詐騙無所不在！」台灣之心從8／28週日下午起，陸續收到捐款人接到詐騙電話的通報。詐騙集團假冒台灣之心的名義，要求提供個資、提供金融資料、解除定期定額、誘導操作ATM等手法行騙。台灣之心強調，已通報165反詐騙專線向警察局報案，並取得報案單。

台灣之心指出，台灣之心從8／28週日下午起，陸續收到捐款人接到詐騙電話的通報。8／29日就在網站及各個社群平台上發布反詐騙公告，並發送9萬封反詐騙簡訊、15萬封電子信件。進行網站系統的資安檢核及主機安全性提升，並接續由刑事警察局科技發展科及資安專業公司協助檢測。

台灣之心強調，台灣之心愛護動物協會成立10年，此時正是邁向犬貓絕育率追趕犬貓繁殖、達成犬貓減量目標的關鍵階段。面對詐騙手法不斷翻新變化，請提高警覺、多方查證，讓詐騙無法得逞、讓詐騙的惡意無法阻礙「台灣成為人與動物和平共處的土地」之共同願景。