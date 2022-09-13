中信金(2891)旗下台灣人壽子公司中國信託資融針對動物醫院、寵物專科醫院、寵物醫療複合式院所，以及寵物自助洗澡堂，為業主量身客製化最有競爭力的融資方案，大幅減輕業主籌措醫療器材設備的資金壓力。

根據內政部及農委會統計，台灣15歲以下孩童數量，正以每年4％速度逐年萎縮，反觀飼養貓、狗數量則以超過6％的年增速度持續攀升，2021年全台犬貓數量達295萬隻，已超越15歲以下的小孩人口數，以每2.4分鐘的速度成為臺灣家庭新成員，超過臺灣每3.4分鐘才有一位新生兒誕生，如家人的毛孩所需醫療與照護需求更甚以往。

為滿足毛孩從小到大所需的醫療照護，動物醫院的開業規模越來越完備，從購置完整血檢軟硬體、X光、超音波、手術及療養設備等約需4至5百萬元，若以專科型醫院開業，還會依不同動物種類、體型大小，再添購高規格特殊醫療器具，所需金額動輒以千萬起計，中國信託資融可以依據開業所需的資金及設備，為業主打造最適產品與服務，提供優於市場的客製化融資服務。

中國信託資融指出，「設備租賃服務」協助獸醫師採購各式設備，僅需每期按時支付租金，無須一次性負擔全額價款，對於開業及展店有五大優勢：一、承作條件較金融機構彈性，資金到位較快，財務調度更靈活；二、可順利依計畫添購設備，每月定額支付，帳務處理簡單；三、租賃設備期間易於規畫掌握，加速更換新式機型，掌握時效；四、依營業型租賃所支付的租金，可依費用科目抵減所得。五、依營業型租賃設備的會計稅法規定，設備得以加速折舊，及早回收投資，降低風險。