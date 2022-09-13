11日，塔利班政府摔了1架UH 60黑鷹直升機，造成3人死亡、5人重傷，塔利班官員將此歸咎於「技術問題」，突顯了新的塔利班空軍正在應對的訓練和維護挑戰。

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A new video of the moment when the #Taliban Black Hawk helicopter crashed yesterday in Kabul.#Afghanistan



Video via Wais Barakzai pic.twitter.com/ipy70UmCkk — Mohammad Natiq | محمد ناطق (@natiqmalikzada) September 11, 2022

據軍事新聞網站《任務與目的》（Task & Purpose）11日報導說，塔利班國防部發言人赫萬拉茲米（Enaytullah Khowrazmi）表示，一架美國製造的黑鷹直升機9月10日時在進行飛行訓練時，由於技術問題在阿富汗首都喀布爾國防大學校園內墜毀。機上3名人員在墜機事件中喪生，另有五人受傷，塔利班官員將此歸咎於「技術問題」。

目前尚不清楚塔利班去年擄獲的黑鷹機隊中還有多少架能夠飛行。 8月31日時塔利班為紀念他們戰勝前阿富汗伊斯蘭共和國一週年而舉行的閱兵中，一共有4架UH 60飛行參與。

2016年底，康涅狄格州國會代表團成功地讓五角大廈向阿富汗提供UH-60，而這些黑鷹直升機是在康涅狄格州建造的，用以取代阿富汗空軍一直在使用的俄羅斯製造的Mi-17直升機。

事實證明，這一舉措對阿富汗前軍隊來說是災難性的。黑鷹無法像Mi-17一樣在海拔這麼高的地方飛行，並在阿富汗的山區正常運作，而且UH-60比阿富汗人多年來飛行的俄羅斯直升機要難維護。

因此，阿富汗空軍完全依賴民間承包商來保持黑鷹機隊的運作，但作為美軍撤出該國的一部分，這些承包商於2021年開始離開阿富汗。

根據阿富汗重建特別監察長6月30日的一份報告，在塔利班佔領喀布林前大約六週，阿富汗前空軍有33架UH-60。 五角大樓於2021年7月12日發誓要再向阿富汗人提供37架黑鷹，但當時阿富汗伊斯蘭共和國政府不久後開始崩潰。

根據五角大廈持久哨兵行動和自由哨兵行動首席監察長6月30日的一份報告，塔利班最終繳獲了美國提供給阿富汗的70多億美元（近2100億新台幣）軍事裝備，包括價值超過9.23億美元（近27億新台幣）的軍用飛行器，其中一部份美軍在最終撤離前都已經無法使用。

據路透社報道，由200多名阿富汗飛行員、地勤維護人員、安全部隊和家庭成員組成，設法飛入鄰國烏茲別克和塔吉克，以逃離塔利班政權，其中包括11名將黑鷹飛行到安全的飛行員。