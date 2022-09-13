新莊廟街的轉型重振是近年來新北市的重要課題之一，也是地方上關心的議題。新北市議員陳科名在12日的總質詢當中提到，新莊廟街沈寂已久，市府不僅要規劃未來如何轉型，更要轉型過程中將歷史古蹟保留，打造一個新舊融合的宜居環境。陳科名也建議市府，可以參考台北市的「5＋3無圍牆博物館計畫」。

新北市新莊是北台灣最早開發的地區之一，因淡水河帶來的河港之利，曾盛極一時，甚至在萬華興起前，被譽為「一府二鹿三新莊」，但因後來的區域發展、商業重心轉移等各種時空因素，至今已逐漸沒落。因此，除了地方社團的推廣外，市府也推動公辦都更，希望能夠讓廟街的百年風華重現。

新北市議員陳科名不僅日前召集市府相關局處，以及新莊廟街發展協會一同前往實地會勘廟街現況之外，也在昨日的議會總質詢當中，要求市長侯友宜及新北市府好好重視廟街的振興轉型，更要在轉型過程中將歷史古蹟保留，打造一個新舊融合的宜居環境。

因此，陳科名也要求市府，針對新莊廟街的轉型規劃，可以參考台北市的「5＋3 無圍牆博物館」計畫，除了加速新莊第一公有新市場異地改建工程進度規畫，以及正在進行中的舊址復合型市場規畫，也要將該地方交通、廣設停車設施等議題一並納入討論中，好讓新莊廟街早日恢復過往榮景，成為發展新莊地方觀光特色的重地。