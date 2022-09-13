關務署基隆關13日表示，6、7月間查獲市值高達3100萬元的仿冒名牌。（基隆關提供／張志康基隆傳真）

關務署基隆關13日表示，6、7月間查獲市值高達3100萬元的仿冒名牌。（基隆關提供／張志康基隆傳真）

財政部基隆關13日表示，今年6至7月間，連續在海運快遞貨物專區，緝獲名牌仿冒品企圖闖關進口，初估侵權市值超過新台幣3100萬元。由於涉及違反商標法、貿易法及海關緝私條例等規定，基隆關表示，將依海關執行商標權益保護措施實施辦法查辦。

基隆關指出，這批遭緝獲的仿冒品，均來自台北港海運快遞專區通關的貨物，申報的貨物內容包括成衣、鞋及包等不同品項，經基隆關開箱查驗後，發現疑似是侵害商標權的仿冒貨物，涉及的知名品牌包括Hermes、GUCCI、YSL、DIOR、Michael Kors、ADIDAS、PUMA等。

基隆關緝獲的這批貨物，總數超過1200件，數量龐大，基隆關已陸續通知商標權利人前來鑑定。基隆關表示，依據商標法第 97 條規定，意圖販賣而輸入未得商標權利人同意的商品，處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科5萬元以下罰金。

基隆關表示，自今年以來，海運快遞貨物已經緝獲多起進口仿冒品案件，總計今年已經查獲54案，累積侵權市價超過3400萬元。基隆關指出，這批仿冒品如流入市面，除國際知名品牌企業權益受損，消費者也無法獲得真品應有的權益與保障，恐淪為最大的受害者。

海關表示，為保護智慧財產權及消費者之權益，將持續加強邊境查緝，也再次呼籲民眾網購時勿貪圖便宜，如發現售價遠低於行情或為來路不明的名牌商品，應提高警覺，以免受騙上當，甚而誤觸法網。