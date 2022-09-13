有網友在臉書社團分享一段驚險車禍意外影片，只見一名男子雙手插著口袋裡悠哉的騎著腳踏車，突然前方出現一輛白色轎車欲倒車迴轉，單車男雙手卡在口袋裡拔不出來，下秒閃避不及慘遭彈飛擊落，影片曝光後引發網友們大笑：療癒。

男子雙手插著口袋裡悠哉的騎著腳踏車。（翻攝臉書爆廢公社）

單車男雙手卡在口袋裡拔不出來。（翻攝臉書爆廢公社）

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發出一段影片，只見畫面中一名男子身穿外套，雙手插著口袋裡悠哉的騎著腳踏車，怎料前方有輛白色轎正在倒車迴轉，甚至橫跨三個車道，單車男見狀想把手從口袋中掏出，但雙手卻卡住拔不出來，下秒閃避不及直接撞上白色轎車車尾，慘遭彈飛擊落。

網友在臉書分享驚險車禍意外影片，直言「兩個三寶」。(翻攝臉書爆廢公社)

影片曝光後，網友笑喊這是兩個三寶的對決，紛紛留言「你能感受他拉口袋快撞上時內心的陰影嗎」、「嘖，都是外套卡住兒子的手才會這樣，一定要要求外套廠商賠償」、「好療癒，忍不住看了10遍」、「腦中閃過張震嶽的歌『雙手插口袋，摔車爽歪歪』」、「三寶這種事講天份的」、「手抽不出來的瞬間，我不經意的笑了」。