立陶宛駐台代表處預定本周開館，外交部歐洲司司長陳立國今天表示，立陶宛首任駐台代表盧百利（Paulius Lukauskas）先生昨天已向外交部提出申請核發外交官員證，立陶宛政府在盧百利代表本人抵達台灣履新後，其駐台機構基本上已視為開始運作。

陳立國說，盧百利先生經我國駐立陶宛代表處核發簽證後，已於9月初順利抵達台灣，並在防疫旅館完成三天隔離及符合我國政府自主防疫規定情況下展開活動，

對於媒體關心立陶宛駐台代表處是否有正式揭牌儀式？陳立國說，因涉及立方籌備進度及整體規劃，外交部不便代為發言。據我方瞭解，該處雖已租妥辦公室，但是辦公空間相關軟硬體設施還未完成，恐須等相關籌備工作告一段落後才可能有進一步的公開訊息。

陳立國指出，立陶宛經創部新任政務次長澤麥提斯（Karolis Žemaitis）目前正率領該部官員及企業代表在台訪問，是立陶宛本年繼經創部政務次長聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）、農業部政務次長吉爾卓帝斯（Egidijus Giedraitis）、交通及通訊部政務次長愛格涅（Agne Vaiciukeviciute）後，第四位來訪的次長級官員，並由甫抵台履新的盧百利代表陪同進行各項參訪拜會行程，外交部再次表達誠摯歡迎，期盼雙方共同努力拓展產業合作，深化經貿連結，成功打造具韌性的民主供應鏈。