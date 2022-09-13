慈濟、台積電等民間企業去年捐贈1500萬劑BNT疫苗，其中是否受到政府阻攔引發關注，疫情指揮官王必勝左批此風波是選舉操作，右嗆中國大陸政治力介入。對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安13日重轟，只要阻擋民進黨利益或持不同意見，就被打成中共同路人並遭受網軍攻擊，這樣的操作和執政氛圍，實在讓人民痛心且憤怒。

蔣萬安上午結束新創政策發布會後接受媒體聯訪，他表示，當時全台都非常感謝民間團體捐贈疫苗，讓民眾能即刻度過疫情難關，確保人民生命健康安全，如今民間團體不過是出面還原採購過程，也說這些不是秘辛，都是媒體報導過的事情，卻因和民進黨不同意見就被打成「中共同路人」。

蔣萬安直言，這種汙衊、攻擊宗教團體的行為，是非常惡質的操作，民眾絕對無法接受，顯見只要和民進黨不同意見，阻擋到綠營的利益，他們便會發動網軍攻擊個人、民間團體，這樣的操作和執政氛圍，實在讓人民很痛心且感到憤怒。

此外，北市議員質疑北市府買疫苗從頭到尾就是空頭支票，沒準備、沒採購，怕留下執行率紀錄，還拜託議會刪除預算，炮轟台北市長參選人黃珊珊「說錯耍無賴賺聲量」。蔣則說，無論如何這部分都能受外界檢視，回過頭來，他還原當時政府採購過程，的確有很多應公開透明的事，包括價格、到貨期程，才是民眾需要知道的東西。