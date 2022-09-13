民進黨台北市長參選人陳時中日前清澄清沒有擋疫苗採購，但與當地人士座談會因麥克風沒關，意外曝光陳對著會中人表示「你說我在擋疫苗，我覺得這個腦袋有問題」；陳時中今受訪表示，「講我們擋疫苗，就像講我們自己自廢武功一樣」；他當指揮官歡迎都來不及了。

此外，被問到藍白持續在疫苗議題攻擊，是否有偏離主題市政，反成為政治操作？陳時中表示，自己是指揮官，難免會用這個議題，「但是攻擊這個議題，對他們選情是好、是壞，尚有待評估」。

陳時中今參訪南機場幸福食物銀行暨社區關懷據點，被媒體問到，有關疫苗有境外勢力跟掮客，掮客是誰？他說，掮客就是在疫苗最緊張時，掮客就變得很多，都要求要先付錢、先開證明才要來，並假藉在國外有很多龐大基金，最後證明都是騙局。

他說，就好比是像韓國在大邱市也被騙過一次，這些都是國際掮客的一些奇譚，利用疫情緊張，大家需要疫苗的時候做出一些不法手段。

對於北市府有編了28億疫苗經費，台北市長柯文哲說也親自跟您見面，「但是您說疫苗已經夠了，那筆經費後來被刪掉」；陳時中說，第一，編列經費預算是政府要有定見，「他是自己去拜託市議員把這筆預算刪掉，議員也都在這裡，大家都很清楚」，最後柯文哲有行文來指揮中心，11月23日副市長黃珊珊也有到指揮中心，他也跟黃報告疫苗相關採購的量，清清楚楚，哪個買多少，未來計畫是什麼，也讓北市府有所了解，並自行評估。

至於被說擋疫苗而動怒；陳時中表示，人都是有情緒的，邏輯來看，講他們擋疫苗就像講自己自廢武功一樣，疫苗是防疫、抗疫中最重要的戰略物資，他當指揮官歡迎都來不及了，怎麼可能會去擋，這樣的講法，在這樣不合邏輯之下，確實會讓人家感到有點不平、生氣。