英國前女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）辭世，國葬訂於9月19日舉行。外交部歐洲司司長陳立國今天表示，外交部已經訓令駐英代表處，同步向英國政府表達我們熱切期望用適當的方式，表達我國政府與人民對於女王辭世深刻的哀悼。

陳立國說，英國白金漢宮公布女王駕崩的消息後，蔡總統及外交部第一時間即透過管道對女王辭世表達我方的誠摯悼念與慰問，英方對蔡總統代表我國政府及人民悼唁深表感謝。

陳立國指出，英國王室及全國人民目前均為女王離世哀悼，雖然已經公布女王國葬訂於9月19日舉行，但相關規畫須遵守至為嚴格的儀節。基於女王的領袖風範深受世人景仰及敬重，外交部及駐英國代表處刻正了解英方辦理國葬的相關規畫，盼以最適當方式，向英國王室及政府表達我國政府及人民的哀悼之忱。

此外，英國在台辦事處今起開放各界向女王弔唁，陳立國表示，基於女王仁愛親民，一生為國鞠躬盡瘁，為表達對女王的崇高敬意及誠摯哀悼，外交部長吳釗燮將親赴英國在台辦事處致哀悼念。