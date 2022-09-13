淡水警方日前接獲報案，指稱有名女子懸掛在大樓13樓頂樓的外牆意圖輕生，警方立刻派員趕到現場，2名員警從1樓逃生梯疾奔到頂樓，在對方即將失去力氣之際成功將人拉住，之後在前來支援的消防人員的幫助下，成功將人拉回。

事發在7日深夜0時許，竹圍派出所警員陳璿仲與秦英鳳接獲一名男子報案，稱與女友21歲楊姓女子吵架後，對方一時想不開意圖輕生。

據了解，楊女及男友前幾天便開始因故發生爭執，結果雙方氣頭上一度脫口要分手，楊女想不開便跑到頂樓意圖尋短，男友在與楊女通電話時察覺不對，立刻通報警方協助。

2名員警趕到案發大樓外四處搜尋察看時，抬頭一看赫然發現楊女搖搖欲墜，險象環生，陳警與秦警見狀，不顧自身安危立即衝上前分別抓住楊女雙手，不斷地安撫楊女激動不安的情緒，由於楊女逐漸體力不支，求生意志也開始失去，2名員警趕緊對她喊話打氣，要楊女「撐住！別放棄！」。

直到消防人員到達後，合力將她從圍牆外拉了回來，女子驚魂未定地癱坐在地上，警、消共同現場關心及勸說，待她情緒恢復平靜後，由救護人員協助送往馬偕醫院治療，並通知親屬及男友到院照護。

淡水警分局呼籲，遇有不如意的事情，應尋求社會各項資源援助，自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，切勿貿然尋短，造成家人、親友永遠的傷痛。

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