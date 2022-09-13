星展集團今（13）日發佈淨零報告，揭露集團的脫碳路徑及產業目標，積極實現星展集團於2050年前達到放款淨零碳排的承諾。星展集團執行總裁高博德（Piyush Gupta）表示，星展於2021年10月所做出的淨零承諾必須要有明確且詳實的執行路徑與計畫作為支撐。然而，由於每個市場環境背景不同，要設定出合適的脫碳路徑和中期目標非常具有挑戰性，因此，我們非常開心能在今天宣布星展集團的脫碳目標，並相信這一系列積極、完整且可衡量的行動方案，能成為星展未來的放款指引，協助我們於2050年前達到放款淨零碳排的目標。

星展集團淨零報告《我們的淨零之路—支持亞洲邁向低碳經濟轉型》，該報告涵蓋九大產業的脫碳路徑和資料覆蓋目標，並就其中七個產業設定具體的脫碳目標和執行計畫，包括：1）能源、2）石油及天然氣、3）汽車、4）航空、5）航運、6）鋼鐵及7）房地產；同時，報告也就另外兩個產業：1）食品及農業和2）化學產業設定資料覆蓋目標，以在未來進一步規劃脫碳目標。

上述七個產業的脫碳目標是依據國際公認並廣獲業界認可的路徑設定，例如國際能源署的2050淨零碳排情境（IEA NZE）。星展淨零計畫囊括了星展放款業務及資本市場活動中碳密集度最高的產業。報告設定之九大產業為典型的碳密集型產業，並構成了大部分星展企業放款排放量，占星展銀行企業及機構銀行業務放款總額的31%。在被設定具體脫碳目標的七個產業中，有六個產業目標是以強度指標作為目標設定，以降低單位產出或活動排放。鑒於實現淨零必需減少化石燃料的使用，星展也設定了石油和天然氣產業的絕對減排目標。

繼於2019年承諾逐步終止對燃煤業的融資放款後，星展集團進一步設定目標，將於2030年前，減少28%星展集團對石油和天然氣產業產生的絕對排放量，與國際能源署的淨零排放情境（NZE）一致。星展集團在石油及天然氣行產業的減排目標將涵蓋範圍一、二、三的排放。

此外，這些脫碳目標超過了星展銀行企業及機構銀行業務的放款範圍，並同時涵蓋了資本市場活動。星展將定期以科學方式審視這些目標及資料，並於每年公布之永續報告書中揭露執行進度。