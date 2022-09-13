生技醫療產業在景氣衰退期間持續看好，主要因醫療為剛性需求，不因景氣變化受影響，且去年生命科學產業研發投入資金達470億美元、再創新高，今年又併購增溫達177億美元，各國疫情後持續投入資金發展，產業前景看俏，建議持續定期定額布局。

富蘭克林華美生技基金經理人劉翠玲表示，在總體經濟與貨幣政策所籠罩的烏雲底下，股市波動將再度放大。但個別產業可看到生技醫療不斷有新消息傳出，除研發資金投入創高，受制於疫情影響的企業併購案，上半年已達177億美元，超越前兩年的水準。

劉翠玲分析，醫療保健的醫療通路與服務、製藥等防禦性領域，有望再次吸引資金進駐，生技族群持續受惠臨床數據成功解盲、藥證獲批與併購等相關題材，持續展現其創新趨勢與剛性需求特性，後勢仍可期待。

目前除NBI指數長期投資價值浮現，生技股多頭因素仍在。劉翠玲指出，主要因為創投資金和企業合併案持續發酵，生技產業2020年至今年上半年平均併購金額，明顯低於過去七年平均的43億美元，但隨疫情退燒，遞延併購案已陸續出現，推升全年度企業併購案總金額，截至7月止，全球大型生醫企業合併案例規模已高達177億美元，更勝過去兩年表現狀況。

劉翠玲認為，經過兩年多的全球疫情衝擊，生技醫療產業已成為各國政府重視，不得不發展的常態性產業，且去年創投資金在生命科學項目的數量與金額達新高，成交總金額可達470億美元以上，遠高於相較前兩年347億美元與229億美元。去年製藥研發金額達1,330億美元，年成長率達7.5％，產業資金投入不停歇，推動研發進展。

展望第四季，富蘭克林華美投信預期，生技醫療股有剛性需求支撐，無論景氣循環，醫療服務與生技製藥，總因市場龐大需求前景看俏，建議生技股票基金搭配AI新科技基金定期定額，做中長期投資規劃。