外媒引述知情人士說法指出，高盛集團最快將於下周進行裁員，此為年度績效審核計畫的一部分。
知情人士透露，這家華爾街巨擘以往每年都會裁員1到5％的人力，2022年才裁減的規模應在此區間的低端，而此波人員精簡最快自下周開始。
截至6月底止，高盛員工數4.7萬人，比去年同期增長15％。以此計算，若裁員1％，換算約500人。
由於華爾街交易活動驟減，高盛高層先前曾提到，該銀行今年將恢復員工年度績效審核，此程序先前因疫情而暫停。
外媒引述知情人士說法指出，高盛集團最快將於下周進行裁員，此為年度績效審核計畫的一部分。
知情人士透露，這家華爾街巨擘以往每年都會裁員1到5％的人力，2022年才裁減的規模應在此區間的低端，而此波人員精簡最快自下周開始。
截至6月底止，高盛員工數4.7萬人，比去年同期增長15％。以此計算，若裁員1％，換算約500人。
由於華爾街交易活動驟減，高盛高層先前曾提到，該銀行今年將恢復員工年度績效審核，此程序先前因疫情而暫停。
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