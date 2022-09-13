烏克蘭軍隊在東北哈爾科夫州（Kharkiv）進行閃電反攻，俄軍倉皇逃離，丟包戰車及軍事設備。

烏克蘭軍隊在東北哈爾科夫州（Kharkiv）進行閃電反攻，收復逾3000平方公里遭俄羅斯軍隊佔領的土地。烏克蘭軍方稱，俄軍已認識到情勢「無望」而集體投降，俘虜「大量」俄國軍官。住在前線的烏克蘭居民形容俄軍逃難的景象可謂落荒而逃，包括搶劫居民的衣服、腳踏車逃回俄國去。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美聯社報導，烏軍在哈爾科夫州進行閃電反攻，烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）將軍11日稱，9月以來烏軍已收復超過3000平方公里土地，24小時內解放超過20個城鎮與村莊，烏軍此次的成功反擊堪稱俄軍在春天進攻基輔失利以來的最大潰敗。

烏克蘭軍隊在東北哈爾科夫州（Kharkiv）閃電反攻告捷，俄軍倉皇逃離，丟包戰車。（圖／路透社、烏克蘭武裝部隊總司令提供）
烏克蘭軍隊在東北哈爾科夫州（Kharkiv）閃電反攻告捷，俄軍倉皇逃離，丟包戰車。（圖／路透社、烏克蘭武裝部隊總司令提供）

烏克蘭國防部情報總局發言人尤索夫（Andriy Yusov）稱，俄羅斯部隊因為了解到情勢「無望」而集體投降，他說擄獲的士兵中包含「大量」俄羅斯軍官，不過他沒有公布遭俘俄軍的確切人數。

另據美國「財經內幕」（Business Insider）網站引述《華盛頓郵報》（The Washington Post）、《金融時報》（Financial Times）報導，哈爾科夫州東部扎利茲尼奇涅（Zaliznychne）村莊的前線居民形容，烏軍的閃電快攻讓佔領當地的俄軍措手不及。

烏克蘭軍隊在東北哈爾科夫州（Kharkiv）進行閃電反攻，俄軍匆忙逃離，留下大批彈藥。

居民的描述顯示俄軍似乎是落荒而逃，瑪薇彥柯（Olena Matvienko）回憶，反攻開始的最初幾小時，半數俄軍駕車逃離，被丟包的俄軍開始恐慌，設法以各種方式離開，包括闖進民宅搶衣服，偽裝成平民以避免被無人機鎖定，俄軍也搶奪居民的腳踏車，她說2名士兵就舉槍威脅她的前夫交出車鑰匙。除此之外，瑪薇彥柯也描述俄軍把步槍丟在地上，拋棄一箱箱的彈藥及車輛，包括一輛戰車。

烏克蘭軍隊在東北哈爾科夫州（Kharkiv）閃電反攻告捷，俄軍倉皇逃離，遺留大批彈藥。（圖／路透社、烏克蘭武裝部隊總司令提供）
烏克蘭軍隊在東北哈爾科夫州（Kharkiv）閃電反攻告捷，俄軍倉皇逃離，遺留大批彈藥。（圖／路透社、烏克蘭武裝部隊總司令提供）

烏克蘭國民警衛隊（National Guard）指揮官庫茲克（Petro Kuzyk）稱，俄軍倉皇逃離，當烏軍抵達時，桌上還有飯菜，他譏諷俄軍行為「懦弱」，「他們丟包戰車、設備…甚至搶腳踏車逃難。」

烏克蘭軍隊在東北哈爾科夫州（Kharkiv）閃電反攻告捷，俄軍倉皇逃離。圖為俄軍拋棄的陣地。（圖／路透社、烏克蘭武裝部隊總司令提供）
烏克蘭軍隊在東北哈爾科夫州（Kharkiv）閃電反攻告捷，俄軍倉皇逃離。圖為俄軍拋棄的陣地。（圖／路透社、烏克蘭武裝部隊總司令提供）

庫茲克說：「俄羅斯部隊徹底退化，讓我們的工作更容易，他們就像奧運短跑選手那樣逃跑。」

烏克蘭軍隊解放東北哈爾科夫州（Kharkiv）逾20個城鎮與村莊，居民夾道歡迎。

66歲的扎利茲尼奇涅居民維爾比茨基（Oleksandr Verbytsky）描述俄軍倉皇逃難的景象：「我沒有想到會這麼快，我去店裡，回來就看到所有人都在逃跑，俄羅斯人甚至開車穿過墓園逃跑，你能想像嗎？」

另一名當地居民赫魯申科（Dmytro Hrushchenko）回憶，俄軍早上還在，然後中午時突然開始「瘋狂大叫」、開始逃離，開著戰車、裝甲車撤退。

文章來源：'Everybody was running away.' Ukrainians in Kharkiv villages describe Russia's retreat
文章來源：Ukraine reclaims more territory, reports capturing many POWs
文章來源：Russian soldiers are dropping their rifles and fleeing in disguise to escape Ukraine's counteroffensive, reports say
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