烏克蘭軍隊在東北哈爾科夫州（Kharkiv）進行閃電反攻，俄軍倉皇逃離，丟包戰車及軍事設備。

烏克蘭軍隊在東北哈爾科夫州（Kharkiv）進行閃電反攻，收復逾3000平方公里遭俄羅斯軍隊佔領的土地。烏克蘭軍方稱，俄軍已認識到情勢「無望」而集體投降，俘虜「大量」俄國軍官。住在前線的烏克蘭居民形容俄軍逃難的景象可謂落荒而逃，包括搶劫居民的衣服、腳踏車逃回俄國去。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美聯社報導，烏軍在哈爾科夫州進行閃電反攻，烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）將軍11日稱，9月以來烏軍已收復超過3000平方公里土地，24小時內解放超過20個城鎮與村莊，烏軍此次的成功反擊堪稱俄軍在春天進攻基輔失利以來的最大潰敗。

烏克蘭軍隊在東北哈爾科夫州（Kharkiv）閃電反攻告捷，俄軍倉皇逃離，丟包戰車。（圖／路透社、烏克蘭武裝部隊總司令提供）

烏克蘭國防部情報總局發言人尤索夫（Andriy Yusov）稱，俄羅斯部隊因為了解到情勢「無望」而集體投降，他說擄獲的士兵中包含「大量」俄羅斯軍官，不過他沒有公布遭俘俄軍的確切人數。

另據美國「財經內幕」（Business Insider）網站引述《華盛頓郵報》（The Washington Post）、《金融時報》（Financial Times）報導，哈爾科夫州東部扎利茲尼奇涅（Zaliznychne）村莊的前線居民形容，烏軍的閃電快攻讓佔領當地的俄軍措手不及。

烏克蘭軍隊在東北哈爾科夫州（Kharkiv）進行閃電反攻，俄軍匆忙逃離，留下大批彈藥。

居民的描述顯示俄軍似乎是落荒而逃，瑪薇彥柯（Olena Matvienko）回憶，反攻開始的最初幾小時，半數俄軍駕車逃離，被丟包的俄軍開始恐慌，設法以各種方式離開，包括闖進民宅搶衣服，偽裝成平民以避免被無人機鎖定，俄軍也搶奪居民的腳踏車，她說2名士兵就舉槍威脅她的前夫交出車鑰匙。除此之外，瑪薇彥柯也描述俄軍把步槍丟在地上，拋棄一箱箱的彈藥及車輛，包括一輛戰車。

烏克蘭軍隊在東北哈爾科夫州（Kharkiv）閃電反攻告捷，俄軍倉皇逃離，遺留大批彈藥。（圖／路透社、烏克蘭武裝部隊總司令提供）

烏克蘭國民警衛隊（National Guard）指揮官庫茲克（Petro Kuzyk）稱，俄軍倉皇逃離，當烏軍抵達時，桌上還有飯菜，他譏諷俄軍行為「懦弱」，「他們丟包戰車、設備…甚至搶腳踏車逃難。」

烏克蘭軍隊在東北哈爾科夫州（Kharkiv）閃電反攻告捷，俄軍倉皇逃離。圖為俄軍拋棄的陣地。（圖／路透社、烏克蘭武裝部隊總司令提供）

庫茲克說：「俄羅斯部隊徹底退化，讓我們的工作更容易，他們就像奧運短跑選手那樣逃跑。」

烏克蘭軍隊解放東北哈爾科夫州（Kharkiv）逾20個城鎮與村莊，居民夾道歡迎。

66歲的扎利茲尼奇涅居民維爾比茨基（Oleksandr Verbytsky）描述俄軍倉皇逃難的景象：「我沒有想到會這麼快，我去店裡，回來就看到所有人都在逃跑，俄羅斯人甚至開車穿過墓園逃跑，你能想像嗎？」

另一名當地居民赫魯申科（Dmytro Hrushchenko）回憶，俄軍早上還在，然後中午時突然開始「瘋狂大叫」、開始逃離，開著戰車、裝甲車撤退。