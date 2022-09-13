中資企業在台設立「僑外資」，挖角半導體、IC等高科技產業人才，芯原台灣分公司未經主管機關許可，在台設立分公司從事業務活動，被控違反《兩岸人民關係條例》，士林地檢署日前偵結，起訴台灣負責人詹俊才，大陸芯原負責人、陸裔美籍戴偉民現已發布通緝。

檢調今年3月9日，同步搜索8家高科技公司發動搜索，其中士林地檢署偵辦中星微、芯原、硅谷3家，目前硅谷負責人認罪已獲緩起訴，中星微仍在偵辦當中，芯原台灣負責人詹俊才遭起訴，並建請法院沒收自2014年以來，7年以來的營業毛利，共計8億8793萬餘元。

檢調查出，大陸芯原微電子公司，實質控制香港芯原，再百分之百持有開曼芯原，主要從事IC設計、測試、IP銷售、一站式服務，2014年1月間以迂迴方式，存入約合台幣500萬的美金至芯原台灣分公司，完成驗資設立登記程序，戴偉民指派詹俊才擔任經理人，規定每年盈餘獲利，都要上繳大陸芯原。

詹俊才應訊時坦承芯原是完全的陸資公司，並自白犯行，而香港只有一名聯絡人，台灣分公司賺得錢一定是由大陸芯原控制，為了取得客戶信任，在台取得統一編號，未依照兩岸人民關係條例向經濟部投審會申請許可。

起訴書指出，丁姓員工證稱營運資金是由上海那邊匯入，香港芯原只有1人負責稅務，兩邊實際上沒有什麼關係，每個月要將台灣的帳戶餘額傳予上海審批，並報告業績情況，台灣員工的考核績效優良，可以取得大陸芯原的員工認股權，整個集團人數超過500人。

起訴指出，大陸芯原透過台灣分公司非法營業，自2014年起賺取不法利得，每年約1億元，7年共計8億餘元，屬於第三人大陸芯原犯罪所得，與犯罪行為有直接關聯，建請法院宣告沒收或追徵其價額。