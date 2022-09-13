市場關心通膨問題及聯準會升息，資金是否提前回流美國，將會影響未來台股的走勢，通膨高點與股市底部大多亦步亦趨，群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明觀察近期原油、農產品等價格變化，本波通膨高點可能在6月或第三季，股市再破底機率已大幅降低。

台股目前投資佈局難度高，具有高息保護的台股ETF，不失為一個穩健投資選擇。群益投信表示，全球金融市場震盪，同時抵禦市場的波動度，配置中不可或缺的是高息資產，以台股高股息ETF來說，投資人可參考基準指數歷史股利率，觀察包括台灣精選高息指數、台灣高股息指數、台灣加權指數，各主要台股指數歷年股利率表現，其中台灣精選高息指數股利率歷年平均8.6％最佳，遠勝台灣高股息指數7.1％、台灣加權指數4.3％。而今年台灣精選高息指數股利率更高達12.2％遠勝其他指數，也是唯一雙位數股利率的台股高息ETF。

「群益台灣精選高息ETF基金」，預定於10月4日展開募集，該ETF主要追蹤指數是臺灣指數公司特選上市上櫃精選高息指數，不只是關注大市值及流動性佳的龍頭標的，更將高息優勢再優化，讓存股族能完整參與台灣企業當年度已宣告高息，同時精選具備獲利能力的30檔個股，組合成存股工具。

謝明志表示，台股高股息ETF規模與受益人數逐年增加，顯示投資氣氛熱絡，也說明投資人認同高股息指數型商品是參與台股行情的極佳工具。由於每年台灣所有企業皆需在5月20日前完成當年度股利宣告，因此「群益台灣精選高息ETF基金」的追蹤指數在每年5月底進行第一次指數審核，就是希望可以在第一時間鎖定已宣告股息的高息股進行指數成份股調整，精準卡位全年高息。此外，第二次指數審核落在12月底，篩選當年度前三季已公佈EPS成長率高的公司，超前佈署隔年極具股息及股價成長潛力之股票，有效增加息利雙收的契機。