42歲的藝人趙小僑和丈夫劉亮佐，感情甜蜜，積極在婚後備孕的他們，歷經各種艱辛的求子過程後，也在今年7月迎來女兒「典典寶寶」的誕生，夫妻倆時常分享得來不易的千金，連哥哥劉子銓都超級疼愛這個妹妹。喜愛分享生活的趙小僑在昨（12日）於社群網站上PO出一張特寫身體的照片，讓網友看了直呼：「好心疼」。

昨（12日）趙小僑在臉書上透露自己在3天內復發2次蕁麻疹，照片中可看見她無論是胸前還是手臂，都佈滿密密麻麻的紅疹，她也無奈寫下：「我『發』了！」並提及自己的症狀「全身奇癢+發燙」，幸好有好好服用醫生開的藥，症狀才得以好轉。「希望今晚不會再來了，趕快先瞇一下，半夜得餵奶，先睡了，祝福大家好夢」。

貼文一出，引起許多有相同經驗的網友的共鳴，「剛生完賀爾蒙劇變，我當初也是這樣」、「我也是生完體質改變了，變得一直有慢性蕁麻疹，一直中藥、西藥換轉換吃」、「看完這篇文好多人因為生完第一胎而得到蕁麻疹，我也不例外，真的很辛苦，加油」。

趙小僑樂於分享自己的育兒經驗，不但她常常在臉書上寫下心情，也在更新YT頻道《趙小僑女人說》，常常推薦各式各樣的育兒好物，或是曬出女兒的超萌影片，也間接透露了夫妻倆的恩愛，頻道的訂閱數已經將近20萬。