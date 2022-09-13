民進黨台北市長參選人陳時中昨在臉書粉專發「宵夜文」，貼文照片卻被抓包是盜網路部落客的圖，小編急在留言區道歉稱不小心誤用，遭網友痛批強詞奪理。對此，前丁守中競選辦公室發言人、國民黨北市議員參選人詹為元13日列舉3大可能原因，酸這陣子陳時中荒腔走板的事蹟，已經可以寫本「民進黨執政時期目睹之怪現狀」。

詹為元稍早在臉書指出，實在難以想像，明明本人已經去現場吃了，卻盜用別人的照片，如此荒唐的事情卻不斷的發生在陳時中與他的團隊裡，他認為造成此事的可能原因有以下3種，首先是陳時中團隊現場忘記拍照了，所以只好隨便盜用部落客的照片，完全漠視智慧財產權。

詹為元說，第二是陳時中團隊說謊成性，拒絕承認錯誤，實則濫用權力，難道被陳時中選中的照片是聖上恩寵？第三則是陳時中早已習慣「割稻尾」，當初台積電、慈濟等民間企業的BNT疫苗擋了多久，但當疫苗到台灣時，跑去接機倒是挺快的，「爭功諉過第一名的指揮官！所以現在用別人拍好的照片，剛好而已！」