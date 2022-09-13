民進黨台北市長參選人陳時中臉書粉專12日晚間在介紹小吃滷肉飯時，被發現當中竟有部落客「小可愛阿貴」在2年前所拍攝的食物照片，當「盜圖仔」，陳時中今受訪表示，「很抱歉，這樣的誤植確實是我們的不對，不應該，我們有跟相關的『小可愛阿貴』表達歉意」。

陳時中今參訪南機場幸福食物銀行暨社區關懷據點，，國民黨台北市長參選人蔣萬安受訪提到，會帶外國友人去中正紀念堂跟國父紀念館；陳時中今被問到會帶外國友人去哪時指出，這都是主隨客變，若對台灣不是很清楚，他就會介紹宮廟跟街區經濟，當作一條線。

陳時中說，這裡還有山，也是蠻好的點，相關科技，可以去三創園區，「在友人希望的範圍內，可以讓推薦我們的驕傲，並一次看到飽，能夠了解台灣的方式」。

至於蔣萬安提到，就任後第一件事會去拜訪清潔隊員；陳時中說，選舉還沒有結果，但對基層公務員的尊重是應該的，他若就任，第一件事要檢討整個市政的計畫跟預算編列，立刻開始工作。