中央氣象局持續針對今年第12號颱風「梅花」(國際命名 ：MUIFA)發布海上颱風警報，隨著颱風逐漸遠離，預估最快傍晚將會解除海警。專家表示，仍要留意長浪與強風，不建議前往海邊從事活動。

根據氣象局資料顯示，今(13)日上午11時颱風中心位置在北緯25.9度，東經124.1度，即在台北東北東方約280公里之海面上，以每小時10轉17公里速度向北北西進行。

天氣風險公司分析師歐宗學表示，梅花颱風影響台灣進入第三天，今天颱風將加速往北轉北北西方向移動遠離台灣，而北部、北部海域以及東海地區的海上作業者還是要持續留意這個颱風的後續發展動態，颱風開始遠離，仍可能為沿海地區帶來強風浪及長浪，請勿前往海邊觀浪。

歐宗學指出，梅花颱風雖然沒有發布陸上颱風警報，但對陸地的影響仍然不小，尤其為迎風面山區帶來相當多的累積雨量，新北烏來、桃園復興從11日開始計算的雨量都已突破500毫米，可能會對邊坡穩定度造成影響。

今日上半天中北部、東北部仍會受到外圍環流影響而有間歇性陣雨及較大陣風，南部、花東已不受影響、天氣晴到多雲。下半天隨颱風持續遠離，不只颱風警報解除，預估風雨都會逐漸緩和，入夜以後僅北部地區仍有局部短暫陣雨機會，但降雨範圍以及雨量都會比白天來得少。

歐宗學表示，近期除了梅花颱風以外，昨天早上在遠洋地區也有第13號颱風「莫柏」生成，另外日本南方海面也有熱帶性低氣壓發展中，本周也有機會增強為第14號颱風「南瑪都」，不過莫柏颱風沒有接近東亞陸地的機會，會在遠洋北轉，未來的南瑪都颱風則可能往西移動通過琉球海域後北轉接近日本九州附近，預估對台灣都沒有影響。

氣象局長鄭明典表示，由於缺乏西南風(氣流)，颱風南側的雲系不活躍，相對的颱風北側的雲系明顯的擴展起來，那是海面的偏東風遇上相對較乾冷的東北風的結果，這是季節轉變的影響，秋颱的特徵逐漸明顯起來。