新北市敬老愛心卡每個月有480點供長者搭公車與捷運，不過新北市議會民進黨團認為，480點用途有限，北市、桃園都能搭乘計程車，要求新北市府增加敬老卡用途。新北市長侯友宜表示，只要社會福利預算可以調配，希望敬老卡不會只有單一交通功能，讓照顧更周全，會朝敬老卡更多元化福利的方向前進。

新北市張維倩指出，敬老卡現在只限制在公車的搭乘，但既然市府有這樣的心意，能不能將它改善得更方便和完善，像是增加可以搭乘的運輸工具種類，短程的計程車，與便利商店的消費支付。

李余典則說，新北市的老年人口數量有66萬人，一年需要43億2千萬的社福預算，而敬老卡的預算卻只有編到14億，總共只能達到24.3萬張有效的愛心敬老卡，根本就像是偷了長輩該有的敬老津貼一樣。

張維倩說，市府說預算是根據民眾使用核實編列，但就是敬老卡不好用，480元才會用不完，就像市府畫個大餅，看得到吃不到，市府是否就是擔心因為納入計程車太好用？

侯友宜表示，除了敬老愛心卡，新北市偏鄉也有免費的兩百多條新巴士路線，滿足偏鄉長輩交通與照顧需求。

侯友宜說，今年初因行政院主計數來函，若是增加社福支出，就會扣相同金額補助，市府會持續跟中央溝通，只要社會福利預算可以調配，希望敬老卡不會只有單一交通功能，讓照顧更周全，會朝敬老卡更多元化福利的方向前進。

張錦麗表示，敬老卡預算逐年增加目前已經超過15億元，新北除了敬老卡，透過多元福利協助長者，還有30餘億元的健保補助，另外還有敬老金12億元。

議員陳永福、彭成龍也說，市府成立愛心大平台透過民間捐款從事社會福利工作，可是預算與募款，公帳、私帳要明確區分，也應該要有效查核，否則出問題，做得再好還是會傷到市府。

張錦麗強調，愛心大平台透由捐贈者指定捐給那個單位，都會有捐款收據，成果都會在好日子愛心大平台呈現，更有稽核機制，確保善款妥善利用。