慈濟基金會執行長顏博文10日受訪首度透露去年採購BNT疫苗時曾遭到政界大老勸阻，民進黨台北市長參選人陳時中及政院則澄清沒有阻擋疫苗。此事引發許多討論，媒體人周玉蔻更痛批慈濟是中共的同路人。對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安今(13)日感嘆表示，是多大的利益，值得民進黨鋪天蓋地的抹黑慈濟？他說500萬劑帶有大悲心的疫苗，已經流淌在台灣人的體內，「我們會帶著感謝、帶著慈悲，陪慈濟對抗民進黨的邪惡」。

蔣萬安在臉書撰寫「證嚴法師為救眾生流汗，我們不能讓慈濟人流淚」一文。他指出，慈濟做慈善，不是一朝一夕、不是從買疫苗開始，而是長達56年！任何想要抹黑慈濟的人，都應該去看慈濟發展史，然後捫心自問，對不對得起是非公道？蔣說，從1966年，證嚴法師捨不得窮苦民眾無依無靠，從同修們一天做一雙嬰兒鞋、三十位信眾們省下買菜錢開始，成立了「慈濟功德會」，開始幫助有需要的人。經過56年的堅持，慈濟發展出「四大志業、八大法印」，分別是慈善、醫療、教育、人文、國際賑災、骨髓捐贈、環保、社區志工，每一項慈善工作，都是證嚴法師跟無數志工的全心奉獻。

蔣萬安也提出三大為何，包括為何一萬名同胞染疫逝世後，陳時中可以繼續被造神，在全球救人的慈濟人卻被污辱？為何買不到疫苗的陳時中可以選市長，洽購500萬劑疫苗的慈濟執行長卻被出征？為何推數位中介法的極權總統被吹捧，無私救人的證嚴法師卻被污衊成獨裁教主？

蔣萬安最後感嘆表示，是多大的利益，值得民進黨鋪天蓋地的抹黑慈濟？是多大的壓力，讓慈濟忍耐一年、捐完疫苗後才敢講真話？是多大的慈悲，讓證嚴法師被名嘴、網軍羞辱仍不發一語？他說500萬劑帶有大悲心的疫苗，已經流淌在台灣人的體內，「我們會帶著感謝、帶著慈悲，陪慈濟對抗民進黨的邪惡」。