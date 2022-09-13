《The Information》引述消息人士報導，考量中國的防疫封控措施造成供應中斷，以及美中兩國之間的緊張局勢加劇，谷歌母公司Alphabet正在考慮將部分Pixel手機的生產轉向印度。

報導指出，Alphabet已經請印度製造商投標，目標是生產50萬～100萬支Pixel智慧手機，約占該手機年產量10%～20%。

該報導亦指出，執行長皮查伊（Sundar Pichai）在今年早些時候已經先了解過在印度製造的計畫，但尚未做出最終決定。如果計畫通過，在印度生產Pixel手機仍需要從中國進口零組件。

根據日經新聞報導，Alphabet亦考慮將越南作為另一個生產基地。

Alphabet主要的手機競爭對手蘋果公司已經透過代工製造夥伴鴻海和緯創在印度生產至少4款iPhone手機，目前在印度生產最高級別iPhone手機為i13。據媒體報導，蘋果也考慮在印度生產上周才剛發表的最新iPhone 14手機。

今年早些時候，中國為了防疫封鎖了科技業重鎮上海與一些主要城市，導致全球供應鏈中斷。而最近美國禁止向中國出口一些尖端晶片，則加劇兩國之間的緊張局勢。

Alphabet將於10月6日在美國舉辦發表會，屆時料將發布新一代 Pixel手機和該公司的第一款智慧錶。