日前，日本電玩大廠任天堂的新作品大賣，並成為目前最熱門的一款遊戲。同時，光是9日的周末，就在日本賣出345萬台。同時，任天堂在13日盤中，股價一度飆升6%，漲幅也創下2020年12月以來最大。

雖然才開賣幾天，每套售價約60美元的斯普拉遁3(Splatoon 3)，銷售量就已超過之前的集合啦！動物森友會(Animal Crossing: New Horizons)所創188萬套佳績。在新冠疫情的這兩年多，多虧動物森友會也賣得很好，才能延長Switch遊戲主機產品壽命。

花旗認為，幾乎每次，任天堂新遊戲的銷售量都超過預估值。目前看來情況，北美經濟成長雖有雜音，但好像沒對遊戲需求造成很大負面衝擊。電玩調研單位Niko Partners也表示，任天堂這次新遊戲推出，重寫日本新高紀錄。

9日才開始在全球首發的Splatoon 3，也可稱為漆彈大作戰3，其實並不是創新產品，只是Splatoon 2續作。不過靠著任天堂在武器、動作以及畫質方面的優化，Splatoon 3才會受到買家如此追捧。

上個月傳出任天堂銷售量下滑消息，其中，硬體產品是比較值得擔憂的。同時，長時間零組件短缺，加上2022年取料生產成本增加，更是對任天堂提升硬體業績產生不少威脅。但任天堂還是維持本財年可賣出2100萬台，低於前1年2300萬台。花旗認為，任天堂或許從10月開始，就是硬體供應復甦起跑點。