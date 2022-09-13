「蜘蛛女」辛蒂亞（Zendaya）再度以HBO影集《高校十八禁》第2季獲封視后，奪得本屆艾美獎最佳戲劇影集女主角。早在2020年她就以《高校十八禁》第一季拿下艾美獎視后，不過當時受到疫情影響，她只能在家中視訊連線，這次她終於能夠親自領取獎項，她也是有史以來最年輕的劇情類影集女主角得主。

上台領獎時辛蒂亞難掩緊張興奮心情，直呼「我現在比剛剛還緊張，真的很感謝大家，我真的太受寵若驚！這是我第二次以這個節目得獎，真的很榮幸。」她也感謝劇組為艱難的拍攝創造安全的環境，謝謝家人與所有入圍的女演員，

「我最大的願望就是希望《高校十八禁》能幫助人們，謝謝每個跟我分享故事的人，希望每個對Rue感同身受的人，都能知道我很感謝你們的故事，我會帶著角色的精神活下去。」

第74屆艾美獎®頒獎典禮中文字幕版將在今晚（13日）8點於CATCHPLAY＋獨家上架。